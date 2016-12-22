«Динамо» - «Бешикташ»: теннисный счет, исторический успех и петарды на трибунах

Во вторник, 6 декабря, в Киеве на НСК «Олимпийский» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов футболисты киевского «Динамо» с разгромным счетом победили чемпиона Турции «Бешикташ».

Увы, но эта виктория оказалась бесполезной для подопечных Сергея Реброва в турнирном плане. Чемпион Украины досрочно лишился любых теоретических шансов на продолжение еврокубковой кампании в нынешнем розыгрыше, и поэтому поединок с «Бешикташем» был важен для имиджа клуба и для финансовой составляющей – призовые за набранные очки.

«Динамо» быстро решило исход домашнего матча с «Бешикташем». Уже в первой половине встречи четыре мяча влетели в ворота стамбульского клуба. После перерыва – еще два. В итоге победа киевского клуба с теннисным счетом 6:0. Авторами забитых мячей стали Артем Беседин, Андрей Ярмоленко (пен.), Виталий Буяльский, Дерлис Гонсалес, Сергей Сидорчук и Жуниор Мораес. При этом в составе «Бешикташа» с поля были удалены Андреас Бек и Винсент Абубакар.

Стоит отметить, что ключевым эпизодом в игре стала прямая красная карточка Бека, которую защитник получил на 29-й минуте при счете 0:1. При этом был назначен одиннадцатиметровый удар, реализованный Ярмоленко.

Победа со счетом 6:0 стала самой крупной в истории «Динамо» на стадии группового этапа Лиги чемпионов. Самое интересное, что «Бешикташ» в случае виктории в Киеве гарантированно проходил в плей-офф Лиги чемпионов. А теперь сможет участвовать лишь в плей-офф Лиги Европы.

Вживую за перипетиями на поле наблюдали 14 тысяч человек – рекордно низкий показатель на

реконструированном НСК "Олимпийский". Поразительно, что турецких фанов было ровно половина. И когда «Бешикташ» стал пропускать голы один за другим, то они стали забрасывать петардами сектор прессы, выламывали кресла. Кстати, накануне игры произошли стычки между ультрас клубов. И была вероятность, то матч вообще не состоится.