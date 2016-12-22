Всеукраинский турнир по кикбоксингу «WIZARD OPEN»

9-11 декабря в Киеве состоялся Всеукраинский турнир по кикбоксингу WAKO «WIZARD OPEN», в котором три награды завоевали славянские спортсмены Ярослав Ефимцев и Сергей Богович.

В соревнованиях приняли участие более 150 участников из 13 областей Украины и республики Молдова, которые определяли сильнейших в разделах фулл-контакт, лоу-кик и К-1.

В престижном турнире успешно выступили два славянских кикбоксера. Воспитанник федерации бокса и кикбоксинга Славянска (тренеры Владимир Рюмин, Сергей Жигулин) Ярослав Ефимцев занял второе место в разделе фулл-контакт в весовой категории до 91 кг.

В активе спортсмена БК «Триада» (тренер Андрей Безуглый) Сергея Боговича две медали. Сергей, выступавший в весовой категории до 86 кг, выиграл «серебро» в разделе фулл-контакт и «бронзу» - в разделе К-1.