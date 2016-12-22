Бомбардир Хачериди, эмоции Мораеса и плюс 13 для «горняков»

|13 декабря 2016
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Национальное классико закрывало программу календарного года чемпионата Украины по футболу. В Киеве на НСК «Олимпийский» «Динамо» и «Шахтер» сыграли самый результативный матч в истории, результат которого сделал «горняков» де-факто чемпионом Украины.
Со счетом 4:3 «Шахтер» одержал волевую победу над «Динамо» в столице Украины. После 18 туров подопечные Паулу Фонсеки опережают киевский клуб на 13 очков. И уже сейчас все прекрасно понимают, что ликвидировать такое отставание весной будущего года «Динамо» будет не под силу. «Думаю, нужно быть реалистами, сказал после поражения полузащитник «Динамо» Сергей Рыбалка. - 13 очков отыграть нереально. "Шахтер" в этом сезоне демонстрирует хороший футбол. Наверное, можно их уже поздравить с чемпионством.
Матч начался ошеломляюще для гостей. Первая же атака «Динамо» оказалась результативной. Жуниор Мораес отличился на 14-й секунде игры и стал автором самого быстрого гола в истории
противостояний между «Динамо» и «Шахтером». Правда, спустя две минуты «горняки» восстановили статус-кво. В этом им помог автогол Евгения Хачериди. Поединок для центрбека столичного клуба сложился крайне неудачно. Евгений дважды поразил собственные ворота. Первый раз на 3-й минуте, второй – на 88-й.
На перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу «Динамо». На исходе получаса игры штрафной мастерски исполнил Сергей Рыбалка. Ключевыми в поединке стали первые 15 минут второго тайма. «Шахтер» вышел вперед после голов Фреда и Феррейры. Но самое главное, что в одном из эпизодов бразильский форвард «Динамо» Жуниор Мораес не совладал с эмоциями, ударив игроков донецкого клуба. Прямая красная карточка для Мораеса и 30 минут игры в меньшинстве для «Динамо». «Горняки» воспользовались численным преимуществом на 88-й минуте, проведя быструю контратаку. Хозяева сократили отставание до минимума после гола Беседина в компенсированное арбитром время.
После матча состоялось подведение итогов 2016-го года по версии Федерации футбола Украины:
«Динамо» (Киев) – лучшая футбольная школа 2016-го года
Виктор Коваленко – лучший молодой игрок
Николай Балакин – лучший арбитр Украины
Юрий Вернидуб («Заря») – лучший тренер мужских команд
Ольга Овдийчук – лучшая футболистка Украины
Андрей Ярмоленко – лучший футболист Украины
Сборная года: Андрей Пятов («Шахтер»), Дарио Срна, Ярослав Ракицкий (оба – «Шахтер»), Евгений Хачериди («Динамо»), Эдуард Соболь («Заря»), Фред, Виктор Коваленко, Тарас Степаненко (все – «Шахтер»), Андрей Ярмоленко, Жуниор Мораес (оба – «Динамо»), Марлос («Шахтер»).
Результаты 18 тура
«Днепр» - «Олимпик» - 1:1 (Ротань, 29 – Танчик, 85)
«Волынь» - «Ворскла» - 0:1 (Одарюк, 50)
«Карпаты» - «Звезда» - 2:3 (Лещук, 6, Чачуа, 70 – Бацула, 30, Перейра, 69, Ситало, 74)
«Александрия» - «Черноморец» - 2:1 (Микицей, 17, Грицук, 79 – Ковалец, 22)
«Сталь» - «Заря» - 0:2 (Караваев, 74, Бонавентуре, 75)
«Динамо» - «Шахтер» - 3:4 (Мораес, 1, Рыбалка, 30, Беседин, 90+2 – Хачериди, 3, 88 (оба - авт.), Фред, 50, Феррейра, 58)
Лучший бомбардир – Жуниор Мораес («Динамо») – 10.
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Комментарии к статье «Бомбардир Хачериди, эмоции Мораеса и плюс 13 для «горняков»»
Национальное классико закрывало программу календарного года чемпионата Украины по футболу. В Киеве на НСК «Олимпийский» «Динамо» и «Шахтер» сыграли самый результативный матч в истории, результат которого сделал «горняков» де-факто чемпионом Украины.