Чемпионат мира по жиму лежа: медали, рекорды и поход на футзал

|19 декабря 2016
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6-11 декабря в Аланье (Турция) проходил чемпионат мира по жиму штанги лежа среди спортсменов с поражением зрения. Спортсмены сборной Украины подтвердили статус одной из сильнейших стран планеты в пауэрлифтинге IBSA (Международная ассоциация спорта слепых).
В активе украинских атлетов 11 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовая награды, пять призовых мест в абсолютном первенстве, а также семь мировых рекордов, из которых четыре на счету славянских спортсменов.
В Аланью отправилась украинская делегация в составе 21 человека, из которых 15 – спортсмены. Мировому чемпионату для атлетов сборной Украины предшествовал месячный тренировочный сбор в Ровно. Треть спортсменов украинской команды составляли воспитанники славянской специальной общеобразовательной школы-интерната для слепых и слабовидящих детей І - ІІІ ступеней № 23. Все они оказались в призах, причем Василиса Козырева и Юрий Романюк на двоих установили четыре мировых рекорда.
Василиса в весовой категории до 56 кг в двух подходах показала рекордный показатель в жиме штанги лежа – 67 и 70 кг. Юрий (до 67,5 кг) также дважды бил мировой рекорд – 150 и 152,5 кг. Кроме Козыревой и Романюка первое место в Алалье занял и Владимир Драный (до 60 кг) с результатом 110 кг. Владимир Шаульский (до 56 кг) взял «серебро» - 92,5 кг, а Евгений Бабенко (до 75 кг) получил «бронзу» - 135 кг.
Что же касается абсолютного первенства, где за основу берется коэффициент Вилкса, который отражает соотношение между собственной массой атлета и поднятым им весом в упражнении, то у женщин первые строчки заняли две украинки – Ольга Чайковская (1-е место) и Василиса Козырева (2-е место). У мужчин все три кубка «абсолютки» завоевали представители Украины - Юрий Романюк (1-е место), Владимир Куруоглу (2-е место), Роман Куров (3-е место).
В общекомандном зачете женская сборная Украины расположилась на втором месте, уступив лидерство команде Турции. Мужская сборная Украины уверенно заняла первое место.
Находясь в Аланье, украинская делегация не упустила возможности посетить матч чемпионат Европы по футзалу среди слабовидящих спортсменов Украина – Турция (5:2). В дальнейшем сборная Украины выиграла чемпионат континента, переиграв в финале Францию (3:1).
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6-11 декабря в Аланье (Турция) проходил чемпионат мира по жиму штанги лежа среди спортсменов с поражением зрения. Спортсмены сборной Украины подтвердили статус одной из сильнейших стран планеты в пауэрлифтинге IBSA (Международная ассоциация спорта слепых).