 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex



Loading...

Фотофакт

Открытие елки: как это было

Чемпионат мира по жиму лежа: медали, рекорды и поход на футзал

Алексей Журавлев
19 декабря 2016 Просмотров: 351 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Славянские спортсмены и их наставники, заслуженные тренеры Украины Игорь Котляров и Алексей Позднухов.

6-11 декабря в Аланье (Турция) проходил чемпионат мира по жиму штанги лежа среди спортсменов с поражением зрения.  Спортсмены сборной Украины подтвердили статус одной из сильнейших стран планеты в пауэрлифтинге IBSA (Международная ассоциация спорта слепых). 

В активе украинских атлетов 11 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовая награды, пять призовых мест в абсолютном первенстве, а также семь мировых рекордов, из которых четыре на счету славянских спортсменов.

В Аланью отправилась украинская делегация в составе 21 человека, из которых 15 – спортсмены. Мировому чемпионату для атлетов сборной Украины предшествовал месячный тренировочный сбор в Ровно. Треть спортсменов украинской команды составляли воспитанники славянской специальной общеобразовательной школы-интерната для слепых и слабовидящих детей І - ІІІ ступеней № 23. Все они оказались в призах, причем Василиса Козырева и Юрий Романюк на двоих установили четыре мировых рекорда.

Василиса в весовой категории до 56 кг в двух подходах показала рекордный показатель в жиме штанги лежа – 67 и 70 кг. Юрий (до 67,5 кг) также дважды бил мировой рекорд – 150 и 152,5 кг. Кроме Козыревой и Романюка первое место в Алалье занял и Владимир Драный (до 60 кг) с результатом 110 кг. Владимир Шаульский (до 56 кг) взял «серебро» - 92,5 кг, а Евгений Бабенко (до 75 кг) получил «бронзу» - 135 кг.

Что же касается абсолютного первенства, где  за основу берется коэффициент Вилкса, который отражает соотношение между собственной массой атлета и поднятым им весом в упражнении, то у женщин первые строчки заняли две украинки – Ольга Чайковская (1-е место) и Василиса Козырева (2-е место). У мужчин все три кубка «абсолютки» завоевали представители Украины - Юрий Романюк (1-е место), Владимир Куруоглу (2-е место), Роман Куров (3-е место).

В общекомандном зачете женская сборная Украины расположилась на втором месте, уступив лидерство команде Турции. Мужская сборная Украины уверенно заняла первое место.  

Находясь в Аланье, украинская делегация не упустила возможности посетить матч чемпионат Европы по футзалу среди слабовидящих спортсменов Украина – Турция (5:2). В дальнейшем сборная Украины выиграла чемпионат континента, переиграв в финале Францию (3:1).

Оставить комментарий: 0 шт. 

Также в разделе

Все могут короли

— 21 декабря 2016 —

Футболисты мадридского «Реала» завоевали очередной трофей в нынешнем календарном году. 18 декабря Королевский клуб стал победителем клубного чемпионата мира, переиграв в Йокогаме (Япония) в финальном поединке в дополнительное время японский клуб «Кашима Антлерс».

Читать далее ⇒

Первенство Славянска по спортивной гимнастике

— 21 декабря 2016 —

19 декабря в Славянске в спортивном зале ДЮСШ состоялось первенство города по спортивной гимнастике. 

Читать далее ⇒

Учебно-аттестационный сбор по каратэ

— 21 декабря 2016 —

16-18 декабря в Славянске под руководством вице-президента европейской организации карате, обладателя 6-го дана, Сергея Лукьянчикова прошел учебно-аттестационный сбор Донецкого областного отделения украинской ассоциации каратэ киокушинкайкан, в котором приняли участие 30 спортсменов из Славянска, Краматорска, Покровска и Авдеевки. 

Читать далее ⇒

Александр Усик дебютировал за океаном

— 21 декабря 2016 —

Ранним воскресным утром, 18 декабря, украинский боксер тяжеловес Александр Усик в Инглвуде (штат Калифорния, США) провел первую защиту титула чемпиона мира по версии WBO в поединке с Табисо Мчуну из ЮАР. 

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Чемпионат мира по жиму лежа: медали, рекорды и поход на футзал»

6-11 декабря в Аланье (Турция) проходил чемпионат мира по жиму штанги лежа среди спортсменов с поражением зрения.  Спортсмены сборной Украины подтвердили статус одной из сильнейших стран планеты в пауэрлифтинге IBSA (Международная ассоциация спорта слепых). 

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Лавочки в сквере воинов-интернационалистов вернулись на законное место

Официальные результаты выборов в Николаевке еще не объявлены

В Славянске зажглась новогодняя елка

Все материалы рубрики ⇒

Общество

В Славянске почтили память погибших украинских воинов

Одесскую ОГА возглавил сын главврача центральной больницы Славянска

Как создать компанию в Украине: регистрация юридического лица

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Славянском районе полиция задержала подпольного лесоруба

В Богородичном столкнулись «Лада» и «Мерседес»

Игорный бизнес обещают изгнать из Славянска

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

И вот она, нарядная: сколько стоит новогоднее дерево

Стал известен проект бюджета Славянска на 2017 год

С долгами по субсидиям вновь обещают рассчитаться

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Плотские извращения

Легкие на подъем

Одеревенение

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

22 декабря 2016

В Славянске почтили память погибших украинских воинов

Одесскую ОГА возглавил сын главврача центральной больницы Славянска

Как создать компанию в Украине: регистрация юридического лица

Победительницей радиодиктанта единства стала жительница Славянска

И вот она, нарядная: сколько стоит новогоднее дерево

Спешите посетить: социально-творческий проект «Торкаючись - бачу: великі українці»

Опорная школа Славянска и ее филиалы: вопросов больше, чем ответов

Как в библиотеке святого Николая встречали

Бывший детсад на Шнурковской могут продать со скидкой

Плотские извращения

Стал известен проект бюджета Славянска на 2017 год

Славянск достойно пережил национализацию «ПриватБанка»

В Славянском районе полиция задержала подпольного лесоруба

В Богородичном столкнулись «Лада» и «Мерседес»

21 декабря 2016

Игорный бизнес обещают изгнать из Славянска

Глава «Славгорводоканала» рассказал, как будет выводить предприятие из кризиса

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления


Славянск TOP-20
Top