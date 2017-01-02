«Шахтер» и «Динамо» проведут зимние сборы на Пиренейском полуострове

В один день, 14 января, после месячного зимнего отпуска начнут подготовку ко второй части сезона лидеры чемпионата Украины - футболисты «Шахтера и «Динамо».

Уже известно, что оба гранда украинского футбола будут тренироваться в двух странах Пиренейского полуострова. Так, подопечные Паулу Фонсеки во время первого учебно-тренировочного сбора (14-22 января) будут находиться в Испании. Местом дислокации «горняки» выбрали популярный курорт Ла-Манга (провинция Мурсия, юго-восток Испании). Затем донецкая команда вернется на несколько дней в Киев, а уже 25 января начнет второй сбор в Португалии. «Оранжево-черные» отправятся в южный регион Алгарвe, где будут базироваться в городе Лагуш до 9 февраля.

В Португалии «Шахтер» возьмет участие в турнире «Atlantic Cup 2017». Согласно регламенту соревнования на групповой стадии каждый участник (всего 8 команд, два квартета по четыре клуба) проведет по два матча. 31 января «горняки» откроют турнир поединком с «Яблонцем» (Чехия), а 3 февраля встретятся с «Ольборгом» (Дания). Финальные игры пройдут 6 и 7 февраля. Кроме того, тренерский штаб «горняков» планирует еще два спарринга.

А вот футболисты киевского «Динамо» два зимних сбора проведут в одной южной стране – Испании. 14-15 января динамовцы в Киеве пройдут традиционный медицинский осмотр. 16 января «бело-синие» отправятся в Марбелью (провинция Малага, Испания), где пробудут две недели. Второй сбор (4-18 февраля) киевского клуба также состоится в солнечной Марбелье.

В ходе межсезонной подготовки «Динамо» будет чередовать тренировки с проведением контрольных матчей. Всего таких поединков у подопечных Сергея Реброва будет девять — четыре на первом сборе, и пять — на втором.