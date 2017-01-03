В НХЛ состоялись два матча «зимней классики»

Сразу два поединка регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги были сыграны в новом году под открытым небом.

Сначала 1 января в Торонто на футбольном стадионе «Бимо Филд» в присутствии 40 тысяч зрителей «Торонто Мэйпл Лифс» переиграл в овертайме со счетом 5:4 «Детройт Ред Уингз». Данная встреча была приурочена к 100-летнему юбилею НХЛ (сильнейшая хоккейная лига в мире была образована 26 ноября 1917 года).

На следующий день, 2 января, состоялся еще один крутой хоккей под открытым небом. В рамках «зимней классики» в Сент-Луисе местные хоккеисты «Блюз» принимали «Чикаго Блэк Хокс». Эту игру, которая проходила на домашней арене бейсбольных «Сент-Луис Кардиналс», посетили 46,5 тысяч зрителей. Со счетом 4:1 победу одержал «Сент Луис».

Сама же «классика» не ограничилась только хоккеем - развлекательная программа для болельщиков началась еще перед стадионом. А за несколько дней до матча болельщики могли посмотреть на игру легенд «Блюз» и «Блэк Хокс»: во встрече ветеранов победил «Сент-Луис» – 8:7. Стоит добавить, что игра «зимней классики» также транслировалась на большом экране стадиона.