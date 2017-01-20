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Архитектурное наследие

Элина Свитолина пробилась в третий круг открытого чемпионата Австралии по теннису

Алексей Журавлев
18 января 2017 Просмотров: 197 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Элина Свитолина.

В понедельник, 16 января, в Мельбурне стартовал первый в нынешнем сезоне турнир серии Большого шлема – открытый чемпионат Австралии по теннису. 

Право на участие в основной сетке турнира получили шесть представителей Украины – Александр Долгополов и Илья Марченко у мужчин, Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко и Катерина Козлова у женщин. Но первый раунд соревнований смогли преодолеть только Долгополов и Свитолина.

Александр Долгополов за три часа в четырех сетах (6:3, 6:4, 3:6, 7:6) сломил сопротивление хорватского теннисиста Борны Чорича.  Матч второго круга первая ракетка Украины проведет в четверг, 19 января, против 6-й ракетки мира француза Гаэля Монфиса.

Элина Свитолина после победы на старте турнира над  Галиной Воскобоевой из Казахстана (6:0, 6:2) успешно преодолела и второй круг. 22-летняя украинка с 11-м номером «посева» 18 января справилась с американкой Джулией Боузрап – 6:4, 6:1. Следующей соперницей Свитолиной на кортах Мельбурна станет россиянка Анастасия Павлюченкова.

Остальной украинский квартет вынужден покинуть Зеленый континент после стартовых поражений на чемпионате. Правда, здесь следует отметить фактор жеребьевки, а именно сильных соперников, которые достались украинским теннисистам. Так, Илья Марченко дал бой, но вынужден был уступить в поединке против первой ракетки планеты британца Энди Маррея - 5:7, 6:7, 2:6. Как признался сам Илья после матча, то это был его лучший теннис за последнее время. Аналогичный соперник по позициям в мировом рейтинге был и у Леси Цуренко – первая ракетка мира Анжелик Кербер из Германии. Цуренко смогла даже выиграть один сет у Кербер, но в итоге все же зачехлила ракетку, уступив в трех сетах -  2:6, 7:5, 2:6.

Не менее серьезный оппонент - Венус Уильямс (США) - был и у Катерины Козловой. 22-летняя украинская теннисистка проиграла американке со счетом – 6:7, 5:7.  А Катерина Бондаренко потерпела поражение от 21-й сеяной француженки Каролин Гарсии – 6:7, 4:6.

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Комментарии к статье «Элина Свитолина пробилась в третий круг открытого чемпионата Австралии по теннису»

В понедельник, 16 января, в Мельбурне стартовал первый в нынешнем сезоне турнир серии Большого шлема – открытый чемпионат Австралии по теннису. 

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