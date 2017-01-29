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Фотофакт

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Юношеская сборная ООШ №4 стала победителем соревнований по волейболу

Алексей Журавлев
29 января 2017 Просмотров: 195 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Сборная ООШ №4 по волейболу.

26 января в спортивном зале ООШ №5 Славянска состоялся «Финал четырех» городского этапа школьной волейбольной лиги Украины среди юношеских команд. Первое место уверенно  заняли волейболисты ООШ №4, которым теперь предстоит защищать честь Славянска в зональных областных соревнованиях.

Впервые в истории Украины с нынешнего года школьные соревнования по волейболу проходят в несколько этапов, а именно – городской, областной и Всеукраинский этапы.  В турнирах «Школьной волейбольной лиги Украины 2016-2020 г.» принимают участие команды юношей и девушек. В Славянске первыми на площадку вышли девять юношеских команд 2000 г.р. и младше –  ООШ №1, ООШ №4, ООШ №5, ООШ №10, ООШ №11, ООШ №13, ООШ №16, ООШ-интернат №1 и ООШ Святогорск.

24 января в ООШ №5 и ООШ №13 стартовали зональные городские игры. В квартете «А» (ООШ №5) путевки в «Финал четырех» завоевали ООШ №4 (1-е место) и ООШ №5 (2-е место). В группе «Б» (ООШ №13) – ООШ №1 (1-е место) и ООШ №11 (2-е место).

Через два дня, 26-го числа, в спортивном зале ООШ №5 состоялся «Финал четырех». По регламенту соревнований были проведены два полуфинала: юноши ООШ №1 в трех партиях одержали волевую победу над ООШ №5 - 2:1, ООШ №4 уверенно справилась со сборной ООШ №11 – 2:0. В матче за третье место родные стены не помогли ООШ №5: хозяева площадки уступили волейболистам ООШ №11 – 0:2.  

В решающем поединке городского этапа юношеских команд борьбы не получилось. Юные волейболисты ООШ №4 (учителя физической культуры Василий Ефремов, Тамара Бертова) без проблем разобрались с командой ООШ №1 в двух партиях 2:0 (25:17, 25:8). Как победителя городского турнира среди юношеских команд ребят ООШ №4 ждет новое испытание – участие в зональном областном этапе (игры пройдут в Краматорске в марте-апреле 2017 года) «Школьной волейбольной лиги Украины».

P.S. Во вторник, 31 января, в спортивных залах ООШ №5 и ООШ №13 Славянска  состоятся городские игры по волейболу среди девушек.

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Комментарии к статье «Юношеская сборная ООШ №4 стала победителем соревнований по волейболу»

26 января в спортивном зале ООШ №5 Славянска состоялся «Финал четырех» городского этапа школьной волейбольной лиги Украины среди юношеских команд. Первое место уверенно  заняли волейболисты ООШ №4, которым теперь предстоит защищать честь Славянска в зональных областных соревнованиях.

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