|31 января 2017
|Просмотров: 138
|
С 25 по 29 января в польском городке Душники-Здруй проходил открытый чемпионат Европы по биатлону, на котором четыре награды завоевали представители Украины.
Лидер украинской сборной Юлия Джима завоевала три медали. Юлия получила «золото» в женском спринте (7,5 км), «серебро» - в гонке преследования (10 км), «бронзу» - в составе сборной Украины в смешанной эстафете (2х6 + 2х7,5 км). В составе украинского квартета в эстафете выступали Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Александр Жирный и Руслан Ткаленко. Также бронзовую награду в индивидуальной гонке (15 км) взяла Анастасия Меркушина.
В общекомандном медальном зачете сборная Украины заняла второе место. Первое место в активе сборной России – 13 наград (6-4-3).
1 февраля 2017
• В Святогорск прибыли первые эвакуированные из Авдеевки
• Ремонта общежитий не будет. Надеемся, пока
• Когда в Славянске откроется новый отдел для переселенцев
• Карантин из-за чумы свиней продолжается
• Как получить субсидию на твердое топливо
• В центре Славянска открылся временный пункт обогрева
• Выбор унитаза по важным критериям
• Школьница повесилась возле могилы матери
• Казнить нельзя помиловать: дело Нели Штепы передадут другому суду
• «Слов'янська січ» требует отменить решение горсовета по событиям 9 мая
31 января 2017
• Команда «ДГПУ» выступит в финальной части чемпионата
• «Серебро» Владимира Прыткова на турнире по греко-римской борьбе
• История «Шахтера» на 528 страницах с 1000 фотографиями
• Юлия Джима завоевала полный комплект наград
• В Славянске ожидается повышение тарифов на проезд
— 31 января 2017 —
Первая часть чемпионата Донецкой области по футзалу позади. Определилась первая шестерка команд, которая продолжит борьбу за медали турнира.
— 31 января 2017 —
27-29 января в Конотопе (Сумская область) в физкультурно-оздоровительном комплексе местной ДЮСШ состоялся Всеукраинский турнир по греко-римской борьбе, посвященный выдающимся борцам города.
— 31 января 2017 —
Алексей и Андрей Бабешко презентовали новую книгу «Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк). Официальная история. 1936–2016», которая посвящена истории «горняков».
— 29 января 2017 —
Очередные победы на турнирах серии Большого шлема одержали иконы мирового тенниса 35-летние Роже Федерер и Серена Уильямс. В минувший уик-энд им покорился Открытый чемпионат Австралии.
Приветствую, гость! Вход
1 февраля 2017
• В Святогорск прибыли первые эвакуированные из Авдеевки
• Ремонта общежитий не будет. Надеемся, пока
• Когда в Славянске откроется новый отдел для переселенцев
• Карантин из-за чумы свиней продолжается
• Как получить субсидию на твердое топливо
• В центре Славянска открылся временный пункт обогрева
• Выбор унитаза по важным критериям
• Школьница повесилась возле могилы матери
• Казнить нельзя помиловать: дело Нели Штепы передадут другому суду
• «Слов'янська січ» требует отменить решение горсовета по событиям 9 мая
31 января 2017
• Команда «ДГПУ» выступит в финальной части чемпионата
• «Серебро» Владимира Прыткова на турнире по греко-римской борьбе
• История «Шахтера» на 528 страницах с 1000 фотографиями
• Юлия Джима завоевала полный комплект наград
• В Славянске ожидается повышение тарифов на проезд
© 1998-2017 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Юлия Джима завоевала полный комплект наград »
С 25 по 29 января в польском городке Душники-Здруй проходил открытый чемпионат Европы по биатлону, на котором четыре награды завоевали представители Украины.