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Фотофакт

Не только когда, но и как

«Серебро» Владимира Прыткова на турнире по греко-римской борьбе

Алексей Журавлев
31 января 2017 Просмотров: 134 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

27-29 января в Конотопе (Сумская область) в  физкультурно-оздоровительном комплексе местной ДЮСШ состоялся Всеукраинский турнир по греко-римской борьбе, посвященный выдающимся борцам города.

В соревнованиях приняли участие рекордное количество спортсменов – 400 (36 команд из 14 областей страны). Воспитанник славянской КДЮСШ (тренер Виктор Агамирьян) Владимир Прытков завоевал серебряную медаль турнира, заняв второе место в весовой категории до 53 кг среди юношей 2002-2003 годов рождения.  

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Комментарии к статье ««Серебро» Владимира Прыткова на турнире по греко-римской борьбе»

27-29 января в Конотопе (Сумская область) в  физкультурно-оздоровительном комплексе местной ДЮСШ состоялся Всеукраинский турнир по греко-римской борьбе, посвященный выдающимся борцам города.

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