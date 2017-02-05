 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex



Loading...

Фотофакт

Не только когда, но и как

Сборная ООШ №4 выиграла городской этап «Школьной волейбольной лиги Украины» среди девушек

Алексей Журавлев
5 февраля 2017 Просмотров: 49 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Состав сборной ООШ №4: Дарья Брежнева, Елизавета Кузенкина, Виктория Коржова, Юлия Карпова, Вероника Романенко, Валентина Таращенкова, Лолита Потапова. Учителя физической культуры – Василий Ефремов и Тамара Бертова.

Спустя неделю по аналогии с турниром среди юношей был определен победитель городского первенства по волейболу и среди девушек. По итогам двух дней соревнований первое место заняли девушки ООШ №4.

31 января были сыграны игры в группах А (место проведения ООШ №5, участники – ООШ №1, ООШ №5, ООШ №16, ООШ Святогорска) и Б (место проведения ООШ №13, участники – ООШ №4, ООШ №10, ООШ 13, ООШ-интернат №1). Две лучшие сборные ООШ из каждого квартета вышли в финальную часть городского этапа – «Финал четырех». В группе А путевки в «Финал четырех» завоевали ООШ №5 и ООШ Святогорска, в группе В – ООШ №4 и ООШ №13.

В пятницу, 3 февраля, в спортивном зале ООШ №13 были сыграны решающие поединки турнира. В полуфиналах ООШ №4 взяла верх над ООШ №5 (счет по партиям – 2:0), а ООШ Святогорска – над ООШ №13 (2:0). В матче за 3-е место ООШ №5 переиграла ООШ №13 – 2:0. В финальной встрече очень симпатичная команда ООШ №4, в очередной раз продемонстрировав высокий уровень спортивного мастерства на игровой площадке, не оставила шансов ООШ Святогорска – 2:0. Стоит добавить, что сборная девушек ООШ №4 одержала на соревнованиях пять побед в пяти поединках и все со счетом 2:0 по партиям. Продолжение следует. Теперь команда ООШ №4 выступит в зональных областных играх «Школьной волейбольной лиги Украины», которые состоятся в марте-апреле 2017 года. 

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

5 февраля 2017

Сборная ООШ №4 выиграла городской этап «Школьной волейбольной лиги Украины» среди девушек

3 февраля 2017

Славянск и район «поделили» школы Николаевки

В Славянске решили строить приют для собак

2 февраля 2017

Центральной библиотеке Славянска хотят присвоить имя Петренко

Залить каток на Васильевской с первого раза не удалось

По принципу «вдруг пригодится» хранил боеприпасы и самогон

МОМ предлагает славянцам гранты на развитие малого бизнеса

Страхование ОСАГО и калькулятор страхового полиса

В следующем году в Славянске из 41 первого класса 27 будут украиноязычными

Сотрудник автомастерской три дня обворовывал руководство и клиентов

«Капсулы времени» извлекут без торжественных церемоний

Фотоконкурс «Славянские ставни» пополнил фонды музея сотней снимков

На официальном сайте Славянска появится раздел о коммунальных предприятиях

Стипендиатами горсовета стали 28 славянских спортсменов

Прямое надувательство

1 февраля 2017

В Святогорск прибыли первые эвакуированные из Авдеевки

Также в разделе

Команда «ДГПУ» выступит в финальной части чемпионата

— 31 января 2017 —

Первая часть чемпионата Донецкой области по футзалу позади. Определилась первая шестерка команд, которая продолжит борьбу за медали турнира.

Читать далее ⇒

«Серебро» Владимира Прыткова на турнире по греко-римской борьбе

— 31 января 2017 —

27-29 января в Конотопе (Сумская область) в  физкультурно-оздоровительном комплексе местной ДЮСШ состоялся Всеукраинский турнир по греко-римской борьбе, посвященный выдающимся борцам города.

Читать далее ⇒

История «Шахтера» на 528 страницах с 1000 фотографиями

— 31 января 2017 —

Алексей и Андрей Бабешко презентовали новую книгу «Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк). Официальная история. 1936–2016», которая посвящена истории «горняков». 

Читать далее ⇒

Юлия Джима завоевала полный комплект наград

— 31 января 2017 —

С 25 по 29 января в польском городке Душники-Здруй проходил открытый чемпионат Европы по биатлону, на котором четыре награды завоевали представители Украины.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Сборная ООШ №4 выиграла городской этап «Школьной волейбольной лиги Украины» среди девушек»

Спустя неделю по аналогии с турниром среди юношей был определен победитель городского первенства по волейболу и среди девушек. По итогам двух дней соревнований первое место заняли девушки ООШ №4.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Центральной библиотеке Славянска хотят присвоить имя Петренко

Залить каток на Васильевской с первого раза не удалось

В следующем году в Славянске из 41 первого класса 27 будут украиноязычными

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Славянск и район «поделили» школы Николаевки

В Славянске решили строить приют для собак

МОМ предлагает славянцам гранты на развитие малого бизнеса

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

По принципу «вдруг пригодится» хранил боеприпасы и самогон

Сотрудник автомастерской три дня обворовывал руководство и клиентов

Школьница повесилась возле могилы матери

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Как получить субсидию на твердое топливо

В Славянске ожидается повышение тарифов на проезд

«Донецкоблэнерго» открыл для славянцев «Личный кабинет»

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Прямое надувательство

Сильные мира сего

Махнули, глядя

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

5 февраля 2017

Сборная ООШ №4 выиграла городской этап «Школьной волейбольной лиги Украины» среди девушек

3 февраля 2017

Славянск и район «поделили» школы Николаевки

В Славянске решили строить приют для собак

2 февраля 2017

Центральной библиотеке Славянска хотят присвоить имя Петренко

Залить каток на Васильевской с первого раза не удалось

По принципу «вдруг пригодится» хранил боеприпасы и самогон

МОМ предлагает славянцам гранты на развитие малого бизнеса

Страхование ОСАГО и калькулятор страхового полиса

В следующем году в Славянске из 41 первого класса 27 будут украиноязычными

Сотрудник автомастерской три дня обворовывал руководство и клиентов

«Капсулы времени» извлекут без торжественных церемоний

Фотоконкурс «Славянские ставни» пополнил фонды музея сотней снимков

На официальном сайте Славянска появится раздел о коммунальных предприятиях

Стипендиатами горсовета стали 28 славянских спортсменов

Прямое надувательство

1 февраля 2017

В Святогорск прибыли первые эвакуированные из Авдеевки

Концерт в Краматорске

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления


Славянск TOP-20
Top