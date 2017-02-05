Сборная ООШ №4 выиграла городской этап «Школьной волейбольной лиги Украины» среди девушек

|5 февраля 2017
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Спустя неделю по аналогии с турниром среди юношей был определен победитель городского первенства по волейболу и среди девушек. По итогам двух дней соревнований первое место заняли девушки ООШ №4.
31 января были сыграны игры в группах А (место проведения ООШ №5, участники – ООШ №1, ООШ №5, ООШ №16, ООШ Святогорска) и Б (место проведения ООШ №13, участники – ООШ №4, ООШ №10, ООШ 13, ООШ-интернат №1). Две лучшие сборные ООШ из каждого квартета вышли в финальную часть городского этапа – «Финал четырех». В группе А путевки в «Финал четырех» завоевали ООШ №5 и ООШ Святогорска, в группе В – ООШ №4 и ООШ №13.
В пятницу, 3 февраля, в спортивном зале ООШ №13 были сыграны решающие поединки турнира. В полуфиналах ООШ №4 взяла верх над ООШ №5 (счет по партиям – 2:0), а ООШ Святогорска – над ООШ №13 (2:0). В матче за 3-е место ООШ №5 переиграла ООШ №13 – 2:0. В финальной встрече очень симпатичная команда ООШ №4, в очередной раз продемонстрировав высокий уровень спортивного мастерства на игровой площадке, не оставила шансов ООШ Святогорска – 2:0. Стоит добавить, что сборная девушек ООШ №4 одержала на соревнованиях пять побед в пяти поединках и все со счетом 2:0 по партиям. Продолжение следует. Теперь команда ООШ №4 выступит в зональных областных играх «Школьной волейбольной лиги Украины», которые состоятся в марте-апреле 2017 года.
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2 февраля 2017
• Центральной библиотеке Славянска хотят присвоить имя Петренко
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• «Капсулы времени» извлекут без торжественных церемоний
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1 февраля 2017
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Спустя неделю по аналогии с турниром среди юношей был определен победитель городского первенства по волейболу и среди девушек. По итогам двух дней соревнований первое место заняли девушки ООШ №4.