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Фотофакт

Не только когда, но и как

Забить гол на последних секундах и избежать поражения

Алексей Журавлев
6 февраля 2017 Просмотров: 111 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Да, именно таким образом игроки краматорского «Сапфира-2» вырвали ничью в поединке с лиманским «Локомотивом» в рамках 1 тура финальной части чемпионата Донецкой области по футзалу.

Эта встреча состоялась в воскресный день, 5 февраля, в спортивном комплексе ДГПУ. Финальный свисток арбитров матча из Славянска Александра Омельченко и Игоря Хоруженко зафиксировал боевую ничью – 4:4. Итоговый мир протокольных данных явно в пользу «Сапфира-2». Ведь в заключительные 10 минут поединка краматорский клуб проигрывал со счетом 3:4. При этом игрок «Локомотива» не забил гол с нескольких метров в пустые ворота. Развязка наступила на последних секундах встречи. Результативная атака «Сапфира-2» изменила счет (4:4) и спасла команду от поражения.

Также два матча финальной части чемпионата были сыграны в спортивном комплексе ДГПУ днем ранее, в субботу, 4 февраля. «Сапфир-1» во главе с Александром Шиховым одержал победу с разгромным счетом над командой «ДГПУ – 12:4. «Конкорд» (Дружковка) и «Уголек» (Белозерское) большую часть поединка провели без оглядки на собственные ворота. Лучше атаковать получилось у «Конкорда» - 5:3. Стоит отметить, что результаты игр 1 тура не внесли изменений в турнирную таблицу чемпионата.

 Финальная часть

Результаты 1 тура

ДГПУ - «Сапфир-1» - 4:12

«Конкорд»- «Уголек» - 5:3

«Сапфир-2»-«Локомотив» – 4:4

Анонс 2 тура

 11 февраля

«Уголек»- «ДГПУ»

«Сапфир-1» –«Сафпир-2»

«Локомотив»- «Конкорд»

В минувший уик-энд состоялся и один матч утешительного турнира (по итогам первого этапа команды заняли 7-12 места), в котором принимают участие четыре коллектива. ФСК «Лиман» переиграл «Фемиду-ДОАС» - со счетом 9:4. Встреча «Форум-Авто» (Краматорск) – «Элита» (Святогорск) перенесена. Стоит добавить, что команды «Коксохимик» (Авдеевка) и ДЮСШ «Славхлеб» (Славянск) в силу разных причин досрочно завершили чемпионат.

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Комментарии к статье «Забить гол на последних секундах и избежать поражения»

Да, именно таким образом игроки краматорского «Сапфира-2» вырвали ничью в поединке с лиманским «Локомотивом» в рамках 1 тура финальной части чемпионата Донецкой области по футзалу.

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