Пятый титул Элины Свитолиной

Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла первый в сезоне и пятый в карьере турнир серии WTA. В минувший уик-энд Свитолина стала победительницей соревнований в Тайване.

В финальном поединке Элина легко в двух сетах разобралась на корте с 71-й ракеткой мира Шуай Пэн из Китая – 6:3, 6:2. Нынешняя победа позволила Свитолиной закрепиться на 13-м месте мирового рейтинга.

Для Свитолиной это уже пятый титул в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде. Ранее 22-летняя украинская теннисистка побеждала на соревнованиях в Баку (2013 и 2014 год), Марракеше (2015) и Куала-Лумпур (2016).