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Фотофакт

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Чичин - с «серебром», Шульга и Пацура - с «бронзой»

Алексей Журавлев
8 февраля 2017 Просмотров: 93 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Андрей Чичин (крайний слева) и Данил Пацура (крайний,справа).
  • Влад Шульга.

3-5 февраля в Одессе состоялся чемпионат Украины по спортивному и боевому самбо среди юношей (1999-2000 г.р.) и юниоров (1997-1998 г.р.).

В составе сборной Донецкой области на соревнованиях национального масштаба выступали восемь спортсменов славянской федерации самбо, которых делегировали клубы «Беркут» (тренеры Александр Чечинов, Игорь Чечинов) и «Триада» (тренеры Андрей Безуглый, Сергей Богуш), а также городская федерация дзюдо (тренеры Валерий Дейниченко, Андрей Филатов).

В активе славянских самбистов три призовых места:

2-е место – Андрей Чичин (87 кг, боевое самбо, СКТИ);

3-е место – Влад Шульга (62 кг, боевое самбо, ДГПУ), Данил Пацура (87 кг, боевое самбо).

Также зачетные очки в копилку сборной Донецкой области принес Алексей Соколов (60 кг, спортивное самбо), который занял 5-е место.

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Комментарии к статье «Чичин - с «серебром», Шульга и Пацура - с «бронзой»»

3-5 февраля в Одессе состоялся чемпионат Украины по спортивному и боевому самбо среди юношей (1999-2000 г.р.) и юниоров (1997-1998 г.р.).

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