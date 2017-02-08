Чичин - с «серебром», Шульга и Пацура - с «бронзой»

|8 февраля 2017
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3-5 февраля в Одессе состоялся чемпионат Украины по спортивному и боевому самбо среди юношей (1999-2000 г.р.) и юниоров (1997-1998 г.р.).
В составе сборной Донецкой области на соревнованиях национального масштаба выступали восемь спортсменов славянской федерации самбо, которых делегировали клубы «Беркут» (тренеры Александр Чечинов, Игорь Чечинов) и «Триада» (тренеры Андрей Безуглый, Сергей Богуш), а также городская федерация дзюдо (тренеры Валерий Дейниченко, Андрей Филатов).
В активе славянских самбистов три призовых места:
2-е место – Андрей Чичин (87 кг, боевое самбо, СКТИ);
3-е место – Влад Шульга (62 кг, боевое самбо, ДГПУ), Данил Пацура (87 кг, боевое самбо).
Также зачетные очки в копилку сборной Донецкой области принес Алексей Соколов (60 кг, спортивное самбо), который занял 5-е место.
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3-5 февраля в Одессе состоялся чемпионат Украины по спортивному и боевому самбо среди юношей (1999-2000 г.р.) и юниоров (1997-1998 г.р.).