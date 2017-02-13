Кадар и Пантич – новички «Динамо»

В зимнее межсезонье состав киевского «Динамо» пополнили два легионера – Тамаш Кадар из Венгрии и Александар Пантич из Сербии.

Первым подпись под контрактом с «Динамо» поставил как раз Пантич. Он перешел в киевский клуб из «Алавеса» (Испания) на правах свободного защитника и будет выступать под 4 номером. Александар, выступающий на позиции центрального защитника, родился 11 апреля 1992 года в городе Аранджеловац. Является воспитанником футбольной школы клуба «Партизан». Выступал за юношескую и молодежную сборные Сербии, вызывался в национальную.

Тамаш Кадар (родился 14 марта 1990 года) заключил с «Динамо» контракт на четыре года. Последним клубом венгерского защитника был «Лех» (Польша). Игровой номер Тамаша в «Динамо» будет 44. Стоит отметить, что Кадар – участник Евро-2016. В составе национальной сборной провел 37 матчей.