Бронзовая награда Романенко и удачная поездка в Словению

17-18 февраля в легкоатлетическом манеже Киевской школы высшего спортивного мастерства на четырех татами одновременно проводились поединки чемпионата Украины по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.

В столицу Украины в составе сборной Донецкой области отправился десант из 11 воспитанников славянской школы дзюдо – такая себе количественная футбольная команда. Всего на чемпионате сборную Донецкой области представляли 45 дзюдоистов.

16-летняя Алина Романенко из поселка Райгородок (Славянский район) заняла третье место в весовой категории до 52 кг. Алина выиграла три поединка и потерпела одно поражение за выход в финал.

Также стоит отметить, что в шаге от медали остановилась Елизавета Черная из поселка Черкасское (Славянский район), которая на национальных соревнованиях заняла 5-е место.

Практически в эти же сроки – 18-19 февраля – юные славянские дзюдоисты приняли участие в международном турнире по дзюдо среди юношей и девушек в Равне-на-Корошкем – городе, который расположен в северной части Словении. Под руководством Инги Бобровской в Словению отправились девять славянских спортсменов. Все они оказались в числе призеров соревнований. Турнир проходил по четырем возрастным категориям – 2002/2003, 2004/2005, 2006/2007 и 2008/2009.

1-е место – Анна Савенко (40 кг, ООШ №17), Михаил Петров (60 кг, ООШ №1), Андрей Орешкин (55 кг, пос. Райгородок), Назар Коломиец (34 кг, ООШ №5);

2-е место – Татьяна Мароха (63 кг, пед. лицей), Вадим Самойленко (46 кг, ООШ №1);

3-е место – Анна Зайцева (ООШ №9), Илья Савон (38 кг, ООШ №4), Яна Гонтаренко (44 кг, ООШ №4).

После успешных выступлений на татами славянская команда дзюдоистов посетила Марибор – второй по величине город Словении (больше только столица – город Любляна), где им во время экскурсии удалось посмотреть на достопримечательности города и улучшить здоровье на термальных источниках.