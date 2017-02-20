Бронзовая награда Романенко и удачная поездка в Словению

|20 февраля 2017
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Воспитанники славянской школы дзюдо успешно выступили на двух представительных турнирах, завоевав 10 медалей.
17-18 февраля в легкоатлетическом манеже Киевской школы высшего спортивного мастерства на четырех татами одновременно проводились поединки чемпионата Украины по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.
В столицу Украины в составе сборной Донецкой области отправился десант из 11 воспитанников славянской школы дзюдо – такая себе количественная футбольная команда. Всего на чемпионате сборную Донецкой области представляли 45 дзюдоистов.
16-летняя Алина Романенко из поселка Райгородок (Славянский район) заняла третье место в весовой категории до 52 кг. Алина выиграла три поединка и потерпела одно поражение за выход в финал.
Также стоит отметить, что в шаге от медали остановилась Елизавета Черная из поселка Черкасское (Славянский район), которая на национальных соревнованиях заняла 5-е место.
Практически в эти же сроки – 18-19 февраля – юные славянские дзюдоисты приняли участие в международном турнире по дзюдо среди юношей и девушек в Равне-на-Корошкем – городе, который расположен в северной части Словении. Под руководством Инги Бобровской в Словению отправились девять славянских спортсменов. Все они оказались в числе призеров соревнований. Турнир проходил по четырем возрастным категориям – 2002/2003, 2004/2005, 2006/2007 и 2008/2009.
1-е место – Анна Савенко (40 кг, ООШ №17), Михаил Петров (60 кг, ООШ №1), Андрей Орешкин (55 кг, пос. Райгородок), Назар Коломиец (34 кг, ООШ №5);
2-е место – Татьяна Мароха (63 кг, пед. лицей), Вадим Самойленко (46 кг, ООШ №1);
3-е место – Анна Зайцева (ООШ №9), Илья Савон (38 кг, ООШ №4), Яна Гонтаренко (44 кг, ООШ №4).
После успешных выступлений на татами славянская команда дзюдоистов посетила Марибор – второй по величине город Словении (больше только столица – город Любляна), где им во время экскурсии удалось посмотреть на достопримечательности города и улучшить здоровье на термальных источниках.
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• В Славянске задержали боевика «ДНР», истязавшего военнопленных
• Как в Славянском районе выполняют местные программы
• В Славянске работников исполкома станет больше
• Центр предоставления админуслуг обещают открыть в этом году
• Кто и как приватизирует помещения в Славянске
16 февраля 2017
• Утвердить общественный совет славянские власти теперь обязывает апелляционный административный суд
• Славянскому музею подарили архивные документы
• Общественные консультации по ДК им. Ленина: у активистов и власти вновь разногласия
• В Славянске вспомнили Афганскую войну
• Одиннадцатиклассников просят зарегистрироваться на ВНО
• Психологи Донецкой области смогут распределять усилия для оказания помощи
• Славянцы, оставшиеся без жилья, нуждаются в помощи, как и жители Авдеевки
• Славянские переселенцы напомнили мэру о себе
15 февраля 2017
• Программа социально-экономического развития Славянска: что планируется в 2017 году
• В Славянске появятся новые футбольные поля, детские и спорт площадки
• Где планируют ремонтировать дороги и тротуары
• На блокпосту возле Славянска изъяли карабин
• Мэр Славянска отреагировал на критику губернатора
• Откуда взялся провал на Торской
• Волейбольные команды ООШ №5 младшей возрастной группы - вне конкуренции
• Испанский экзамен для «Шахтера» в Виго
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14 февраля 2017
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Воспитанники славянской школы дзюдо успешно выступили на двух представительных турнирах, завоевав 10 медалей.