Анна Музычук проиграла финал чемпионата мира по шахматам Тань-Чжунъи

3 марта в Тегеране (Иран) завершился чемпионат мира по шахматам среди женщин. В финальной встрече Тань-Чжунъи из Китая на тай-брейке обыграла украинку Анну Музычук.

Мировой чемпионат, в котором приняли участие 64 шахматистки – из них пять представительниц Украины – Анна Музычук, Анна Ушенина, Наталья Жукова, Инна Гапоненко и Наталья Букса, стартовал в столице Ирана 10 февраля. Соревнования проходили по нокаут-системе. Во всех раундах, кроме финального, соперницы играли две классические партии. В случае равного счета победитель определялся на тай-брейке. Финальный матч состоял из четырех классических партий.

В финале чемпионата встретились Анна Музычук и Тань Чжунъи из Китая. По итогам четырех партий счет противостояния был равным - 2:2. В первой и четвертой партиях были зафиксированы ничьи, вторую партию выиграла Тань Чжунъи, а третью – Музычук. Судьба чемпионского титула решилась 3 марта на тай-брейке. Его выиграла Тань Чжунъи со счетом 1,5:0,5. Китайская шахматистка стала 16-й обладательницей женской короны и теперь ей предстоит защищать свое звание в матче против соотечественницы Цзюй Вэньцзюнь. Музычук остается довольствоваться титулом вице-чемпионки и призом в 30 тысяч долларов.