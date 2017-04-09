Команда ООШ №5 пробилась в финал областных соревнований «Школьной футзальной лиги Украины»

Во вторник, 7 февраля, в Славянске в спортивном зале комплексной детско-юношеской спортивной школы («Локомотив») состоялись зональные областные игры «Школьной футзальной лиги Украины» среди учеников 5 классов (2005 год рождения и младше).

Участие в соревнованиях приняли три команды – ООШ №5 (Славянск), ООШ №23 (Краматорск) и Хрестищенская ООШ (Славянский район), которые по круговой системе определили победителя зональных областных игр. Одержав две победы, команда ООШ №5 г. Славянска (учителя физической культуры Сергей Бочаров, Алексей Кувичинский) заняла первое место и будет участвовать в финальных играх «Школьной футзальной лиги Украины» Донецкой области.

Результаты игр:

ООШ №5 (Славянск) – Хрестищенская ООШ (Славянский район) – 5:1

ООШ №5 5 (Славянск) – ООШ №23 (Краматорск) – 7:2

Хрестищенская ООШ (Славянский район) - ООШ №23 (Краматорск) – 2:1.

Стоит добавить, что команды общеобразовательных школ Бахмута, Лимана и Бахмутского района не приехали 7 марта в Славянск для участия в зональных областных играх.