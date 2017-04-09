|14 марта 2017
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Во вторник, 14 марта, в Славянске в спортивном зале ДГПУ состоялся этап зональных областных соревнований «Школьная волейбольная лига Украины» среди юношей в старшей возрастной группе (2000 год рождения и младше).
На этапе зональных областных игр приняли участие шесть команд: ООШ №4 (Славянск), ООШ №18 (Краматорск), Петровская ООШ (село Петровка Вторая, Александровский район) – группа А; ООШ №4 (Лиман), гимназия «Интеллект» (Дружковка), Маяковская ООШ (село Маяки, Славянский район) – группа Б. По регламенту соревнований победители групп выходили в финал. Команды, занявшие вторые места, встречались в поединке за 3-е место.
Команда ООШ №4 Славянска (учителя физической культуры Василий Ефремов, Тамара Бертова) в первом матче уступила ООШ №18 (Краматорск) в двух партиях. А затем со счетом 2:0 - победила Петровскую ООШ. В матче за 3-е место ООШ №4 Славянска переиграла гимназию «Интеллект» из Дружковки (2:0) и стала бронзовым призером соревнований.
Победу в зональном областном этапе одержали юные волейболисты ООШ №18 города Краматорск, которые выиграли три встречи, включая финальную с ООШ №4 (Лиман). Команда ООШ №18 Краматорска продолжит выступления в «Школьной волейбольной лиге Украины» в финальном этапе областных игр.
Результаты игр
Группа А
ООШ №4 (Славянск) – ООШ №18 (Краматорск) - 0:2
ООШ №4 (Славянск) - Петровская ООШ – 2:0
ООШ №18 (Краматорск) - Петровская ООШ – 2:0
Группа Б
ООШ №4 (Лиман) - Маяковская ООШ – 2:0
ООШ №4 (Лиман) - гимназия «Интеллект» - 2:1
гимназия «Интеллект» - Маяковская ООШ – 2:0
матч за 3-е место
ООШ №4 (Славянск) - гимназия «Интеллект» - 2:0
Финал
ООШ №18 (Краматорск) - ООШ №4 (Лиман) – 2:0.
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Комментарии к статье «Команда юношей ООШ №4 Славянска – бронзовый призер областных соревнований по волейболу»
Во вторник, 14 марта, в Славянске в спортивном зале ДГПУ состоялся этап зональных областных соревнований «Школьная волейбольная лига Украины» среди юношей в старшей возрастной группе (2000 год рождения и младше).