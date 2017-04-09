Восемь наград славянских дзюдоистов

17-19 марта в Кременчуге (Полтавская область) проходил 2-й Всеукраинский турнир по дзюдо среди юношей и девушек в трех возрастных категориях (2001-2002, 2003-2004, 2005-2006 годов рождения), посвященный сотрудникам СБУ, которые погибли во время выполнения служебных обязанностей.

На четырех татами боролись более 500 дзюдоистов. Воспитанники славянской школы дзюдо на турнире завоевали восемь медалей, из которых пять золотых:

1-е место – Данил Игнатенко (66 кг, пед. лицей), Татьяна Мароха (+57 кг, пед. лицей), Яна Гонтаренко (44 кг, ООШ №4), Артур Вяткин (66 кг, ООШ №10), Михаил Петров (66 кг, ООШ №1);

2-е место – Михаил Гончаров (+81 кг, ООШ №1), Елизавета Черная (52 кг, пос. Райгородок);

3-е место – Владимир Богданов (90 кг, пед. лицей).

Стоит отметить, что Данил Игнатенко на турнире получил специальный приз за лучшую технику. На соревнованиях в пяти поединках он одержал пять побед.

Подготовили славянских спортсменов к соревнованиям Дмитрий Игнатенко, Инга Бобровская, Валерий Дейниченко, Андрей Филатов.

«Серебро» Кирилла Белецкого

Славянский спортсмен Кирилл Белецкий завоевал серебряную медаль на Кубке Украины по самбо. Кирилл занял 2-е место в весовой категории свыше 100 кг в разделе спортивное самбо.