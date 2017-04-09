Восемь наград славянских дзюдоистов

|20 марта 2017
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17-19 марта в Кременчуге (Полтавская область) проходил 2-й Всеукраинский турнир по дзюдо среди юношей и девушек в трех возрастных категориях (2001-2002, 2003-2004, 2005-2006 годов рождения), посвященный сотрудникам СБУ, которые погибли во время выполнения служебных обязанностей.
На четырех татами боролись более 500 дзюдоистов. Воспитанники славянской школы дзюдо на турнире завоевали восемь медалей, из которых пять золотых:
1-е место – Данил Игнатенко (66 кг, пед. лицей), Татьяна Мароха (+57 кг, пед. лицей), Яна Гонтаренко (44 кг, ООШ №4), Артур Вяткин (66 кг, ООШ №10), Михаил Петров (66 кг, ООШ №1);
2-е место – Михаил Гончаров (+81 кг, ООШ №1), Елизавета Черная (52 кг, пос. Райгородок);
3-е место – Владимир Богданов (90 кг, пед. лицей).
Стоит отметить, что Данил Игнатенко на турнире получил специальный приз за лучшую технику. На соревнованиях в пяти поединках он одержал пять побед.
Подготовили славянских спортсменов к соревнованиям Дмитрий Игнатенко, Инга Бобровская, Валерий Дейниченко, Андрей Филатов.
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• Новое расписание поездов через станцию Славянск
• Будут ли в Славянске белить деревья и бордюры - вопрос остается открытым
• Бесплатные лекарства будут доступны в 4 аптеках Славянска
• Работают ли в Славянске пылесос и грейдер
• Михаил Легуцкий стал чемпионом Славянска по шахматам
4 апреля 2017
• Победы и достижения славянских дзюдоистов
• «Серебро» Ярослава Ефимцева на турнире по боксу
• Сборная Славянска заняла 3-е место на чемпионате Донецкой области по кикбоксингу
• 14 наград славянских «вольников»
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• На пробном тестировании будущие абитуриенты Славянска продемонстрировали небывалую явку
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17-19 марта в Кременчуге (Полтавская область) проходил 2-й Всеукраинский турнир по дзюдо среди юношей и девушек в трех возрастных категориях (2001-2002, 2003-2004, 2005-2006 годов рождения), посвященный сотрудникам СБУ, которые погибли во время выполнения служебных обязанностей.