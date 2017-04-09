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Сборная Славянска заняла 3-е место на чемпионате Донецкой области по кикбоксингу

Алексей Журавлев
4 апреля 2017 Просмотров: 321 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Спортсмены клуба "Боец".
  • Воспитанники федерации бокса и кикбоксинга Славянска.

1-2 апреля в Краматорске проходил открытый Чемпионат Донецкой области по кикбоксингу среди взрослых, юношей и девушек по версии WKA в разделах фулл-контакт, лайт-контакт, лоу-кик, семи-контакт, в котором приняли участие более 170 спортсменов.

Славянск на соревнованиях представляли воспитанники федерации бокса и кикбоксинга (тренер Владимир Рюмин) и клуба «Боец» (тренеры Алексей Юков, Евгения Калугина). В личном зачете славянские кикбоксеры завоевали 24 награды.

ФБиК Славянска:

1-е место – Александр Должиков (85 кг, фулл-контакт, лоу-кик, ВСП НАУ «СКНАУ»), Владимир Должиков(65 кг, фулл-контакт, лоу-кик, ВСП НАУ «СКНАУ»), Андрей Борщ (65 кг, фулл-контакт, ВП «СтЛНАУ), Артем Пономарев (50 кг, фулл-контакт, ООШ №1), Илья Иванов (50 кг, лайт-контакт, ООШ №4);

2-е место – Никита Конев (50 кг, лайт-контакт, ООШ №17).

«Боец»:

1-е место - Даниель  Евдокимов (23 кг, лайт-контакт), Максим Решетняк (40 кг, лайт-контакт, ООШ №18), Денис Сосненко (43 кг, лоу-кик, Маяковская ООШ), Мария Берко (57 кг, лоу-кик, ООШ №15),  Владислав Чернов (50 кг, лоу-кик, ООШ №18), Артур Семейко (64 кг, лоу-кик, ДДПУ);

2-е место - Илья Прищенко (23 кг, лайт-контакт, УВК №1), Евгений Прищенко (26 кг, лайт-контакт, УВК №1), Кирилл Попов (27 кг, лайт-контакт, ООШ №10), Милена Наумченко (53 кг, лайт-контакт, ООШ №18), Павел Зубков (64 кг, лоу-кик, СЭСТ), Дмитрий Кошевой (83 кг, лоу-кик, ХГАФК), Богдан Ващенко (90 кг, лайт-контакт, СПАЛ №146);

3-е место – Герман Берини  (23 кг, лайт-контакт, детский сад №55), Назар Отченаш (67 кг, лоу-кик, ООШ №18), Алексей Бондарев (65 кг, лоу-кик, СПАЛ №146).

В общекомандном зачете сборная Славянска заняла 3-место, пропустив вперед сборные Краматорска (1-е место) и Константиновки (2-е место).

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Комментарии к статье «Сборная Славянска заняла 3-е место на чемпионате Донецкой области по кикбоксингу»

1-2 апреля в Краматорске проходил открытый Чемпионат Донецкой области по кикбоксингу среди взрослых, юношей и девушек по версии WKA в разделах фулл-контакт, лайт-контакт, лоу-кик, семи-контакт, в котором приняли участие более 170 спортсменов.

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