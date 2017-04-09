Михаил Легуцкий стал чемпионом Славянска по шахматам

С 19 марта по 1 апреля в Центре детского и юношеского творчества на базе шахматного клуба «Чигоринец» состоялась финальная часть чемпионата города Славянска по классическим шахматам.

Игры чемпионата стартовали с отборочного раунда, а в его финальной части приняли участие 10 шахматистов, которые по круговой системе определили победителя и призеров соревнований. В отсутствии Романа Мартынова – победителя чемпионата последних лет – шансы на победу возросли у каждого участника турнира. С этим согласился и его новый чемпион – 31-летний кандидат в мастера спорта Украины по шахматам Михаил Легуцкий. Даже несмотря на поражение и две ничьи, Легуцкий с 7 очками финишировал на первом месте. В активе Михаила также 6 побед. Второе место занял еще один КМС – Руслан Гайворонский – 6 очков, а замкнул тройку призеров Олег Старовойтов – 5,5 очков.

Михаил Легуцкий, который серьезно увлекается игрой в шахматы уже более 15 лет, впервые стал чемпионом города.

Стоит добавить, что в нынешнем чемпионате приняли участие 27 шахматистов, в числе которых была и одна девушка – 12-летняя Алина Ландик (ООШ №12).