Мадрид в полуфинале Лиги чемпионов

«Атлетико» после домашней победы над «Лестером» (1:0) добился положительного для себя результата и на Туманном Альбионе, сыграв 18 апреля вничью с действующим чемпионом Англии – 1:1.

12 апреля «Реал» одержал волевую победу в Мюнхене над «Баварией» со счетом 2:1. Через шесть дней в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» результат первой встречи повторился. Только теперь успех был на стороне «Баварии» - 2:1. Противостояние одних из лучших команд планеты достойное финала продолжилось в овертайме – двух дополнительных экстра-таймах по 15 минут. «Реал» забил три безответных мяча - 4:2 и 6:3 по сумме двух игр и в рекордный седьмой раз кряду завоевал путевку в полуфинал турнира.

Однако здесь сразу же стоит отметить грубые ошибки бригада арбитров во главе с Виктором Кашшаи из Венгрии. Кашшаи принял ряд спорных решений по ходу основного времени поединка в Мадриде, в числе которых удаление с поля хавбека «Баварии» Артуро Видаля за две желтые карточки. В дополнительное время уже лайнсмены дважды допустили промахи, когда не зафиксировали два офсайда у Криштиану Роналду, после которых португалец дважды отличился.

Некомпетентное судейство в поединке признали футболисты и наставники обоих клубов.