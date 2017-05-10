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Фотофакт

Волонтерское благоустройство

Сборная Славянска выиграла чемпионат Донецкой области по самбо

Алексей Журавлев
10 мая 2017 Просмотров: 70 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

7 мая в Славянске в спортивном зале комплексной детско-юношеской спортивной школе состоялся чемпионат Донецкой области по борьбе самбо среди юношей и девушек (2003-2005 г.р.), в котором приняли участие85 спортсменов из 10 городов. 

Сборную Славянска представляли воспитанники городских федераций самбо и дзюдо. В их активе восемь наград:

1-е место – Олег Пономарев (35 кг, ООШ №3 Николаевка), Максим Бутнарь  (46 кг, ООШ №3 Николаевка), Дмитрий Русских  (59 кг, ООШ №12), Артур Вяткин (65 кг, ООШ №10), Илья Келеберда  (+71 кг,  ООШ №15).

3-е место – Владислав Быков (35 кг, ООШ №4), Александр Шандер (42 кг, ООШ №8), Павел Петривный (59 кг, ООШ №4).

Пять золотых и три бронзовых медалей позволили сборной Славянска занять первое местов общекомандном зачете. Второе место заняла сборная Мирнограда, третье место – сборная Покровска.

Областные соревнования были отборочными к чемпионату Украины по борьбе самбо, который состоится 27-30 мая в Очакове (Николаевская область). Стоит добавить, что 7 мая параллельно с чемпионатом области прошел открытый чемпионат Славянска по самбо в возрастной категории 2006-2008 годов рождения.

Подготовили славянских спортсменов к соревнованиям Игорь Чечинов, Александр Чечинов, Кирилл Белецкий, Валерий Дейниченко и Андрей Филатов.

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Комментарии к статье «Сборная Славянска выиграла чемпионат Донецкой области по самбо»

7 мая в Славянске в спортивном зале комплексной детско-юношеской спортивной школе состоялся чемпионат Донецкой области по борьбе самбо среди юношей и девушек (2003-2005 г.р.), в котором приняли участие85 спортсменов из 10 городов. 

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