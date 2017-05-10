Десятый титул «Будивельника», чемпионство «ТИМ СКУФ»

Завершились матчи плей-офф чемпионата Украины по баскетболу среди мужских и женских команд. Чемпионами страны стали киевские команды «Будивельник» – у мужчин, «ТИМ СКУФ» - у женщин.

Киевский «Будивельник» выиграл финальную серию у «Химика» из Южного со счетом 3:1. В решающем поединке противостояния столичный клуб одержал победу в Южном со счетом 89:81. Для «Будивельника» это десятый титул чемпиона Украины по баскетболу.

Только в пятом матче серии решилась судьба бронзовых наград чемпионата. Их завоевали баскетболисты «Днепра», которые в пяти матчах выиграли серию у команды «Черкасские Мавпы» из Черкасс. 8 мая «Днепр» победил «Черкасские Мавпы» со счетом 92:75.

В финале женского плей-офф играли две киевские команды – «ТИМ СКУФ» и «Авангард». В трех встречах победу праздновали баскетболистки «ТИМ СКУФа» - 2:1. В третьем поединке серии «ТИМ СКУФ», который стал пятикратным чемпионом страны, выиграл у «Аванграда» со счетом 97:65.

Бронзовые медали чемпионата в активе команды «ИнтерХим-СДЮСШОР им.Литвака» из Одессы, которая победила «Динамо-НПУ» (Киев) в двух матчах – 2:0 (91:49, 80:61).