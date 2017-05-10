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Фотофакт

Волонтерское благоустройство

Десятый титул «Будивельника», чемпионство «ТИМ СКУФ»

Алексей Журавлев
10 мая 2017 Просмотров: 73 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Украина стала четвертой страной после Черногории, Исландии и Латвии, в которой в рамках Трофи-тура гостил главный Кубок мужского Евробаскета-2017. Первыми трофей увидели жители Ровно, а 30 апреля и 1 мая на его фоне уже делали селфи киевляне и гости столицы. От совместного фото с Кубком не удержались даже самые титулованные баскетболисты независимой Украины – двукратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Станислав Медведенко, в последнее время отпустивший бороду, и двукратный победитель Еврокубка с «Валенсией» Сергей Лищук.

Завершились матчи плей-офф чемпионата Украины по баскетболу среди мужских и женских команд. Чемпионами страны стали киевские команды «Будивельник» – у мужчин, «ТИМ СКУФ» - у женщин.

Киевский «Будивельник» выиграл финальную серию у «Химика» из Южного со счетом 3:1. В решающем поединке противостояния столичный клуб одержал победу в Южном со счетом 89:81. Для «Будивельника» это десятый титул чемпиона Украины по баскетболу.

Только в пятом матче серии решилась судьба бронзовых наград чемпионата. Их завоевали баскетболисты «Днепра», которые в пяти матчах выиграли серию у команды «Черкасские Мавпы» из Черкасс. 8 мая «Днепр» победил «Черкасские Мавпы» со счетом 92:75.

В финале женского  плей-офф играли две киевские команды – «ТИМ СКУФ» и «Авангард». В трех встречах победу праздновали баскетболистки «ТИМ СКУФа» - 2:1.  В третьем поединке серии «ТИМ СКУФ», который стал пятикратным чемпионом страны, выиграл у «Аванграда» со счетом 97:65.

Бронзовые медали чемпионата в активе команды  «ИнтерХим-СДЮСШОР им.Литвака» из Одессы, которая победила «Динамо-НПУ» (Киев) в двух матчах – 2:0 (91:49, 80:61).

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Комментарии к статье «Десятый титул «Будивельника», чемпионство «ТИМ СКУФ»»

Завершились матчи плей-офф чемпионата Украины по баскетболу среди мужских и женских команд. Чемпионами страны стали киевские команды «Будивельник» – у мужчин, «ТИМ СКУФ» - у женщин.

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