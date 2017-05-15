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Фотофакт

Память и примирение

Сборная Донецкой области заняла первое общекомандное место на Кубке Украины по кикбоксингу

Алексей Журавлев
15 мая 2017 Просмотров: 61 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

12-14 мая в Харькове проходил чемпионат Украины по кикбоксингу по версии WKA. В составе сборной Донецкой области на соревнованиях успешно выступили воспитанники федерации бокса и кикбоксинга Славянска.

В активе спортсменов ФБиК Славянска (тренер Владимир Рюмин) 11 медалей в разделах фулл-контакт и лоу-кик:

1 место – Илья Иванов (фулл - контакт, лоу-кик,  44,5 кг,  ООШ №4), Артем Пономарев (фулл - контакт, лоу-кик,  46 кг, ООШ №1), Владимир Должиков (лоу -кик, 67 кг, ВСП НАУ СКНАУ), Андрей Борщ (фулл - контакт, 67 кг, ВП СТЛНАУ), Сергей Богданов (фулл - контакт, 71 кг), Александр Должиков (фулл-контакт, лоу-кик, 85 кг, ВСП НАУ СКНАУ);

2-е место – Владимир Должиков (фулл - контакт, 67 кг), Ярослав Ефимцев (фулл-контакт, 91 кг).

В общекомандном зачете сборная Донецкой области заняла первое место. 57 золотых, 32 серебряных и 12 бронзовых наград  в копилку сборной Донецкой области положили кикбоксеры из Славянска, Константиновки, Краматорска, Лимана и Бахмута. Второе место заняла сборная Харьковской области, третье место – сборная Киевской области. 

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Комментарии к статье «Сборная Донецкой области заняла первое общекомандное место на Кубке Украины по кикбоксингу»

12-14 мая в Харькове проходил чемпионат Украины по кикбоксингу по версии WKA. В составе сборной Донецкой области на соревнованиях успешно выступили воспитанники федерации бокса и кикбоксинга Славянска.

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