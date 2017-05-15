|15 мая 2017
|Просмотров: 61
|
12-14 мая в Харькове проходил чемпионат Украины по кикбоксингу по версии WKA. В составе сборной Донецкой области на соревнованиях успешно выступили воспитанники федерации бокса и кикбоксинга Славянска.
В активе спортсменов ФБиК Славянска (тренер Владимир Рюмин) 11 медалей в разделах фулл-контакт и лоу-кик:
1 место – Илья Иванов (фулл - контакт, лоу-кик, 44,5 кг, ООШ №4), Артем Пономарев (фулл - контакт, лоу-кик, 46 кг, ООШ №1), Владимир Должиков (лоу -кик, 67 кг, ВСП НАУ СКНАУ), Андрей Борщ (фулл - контакт, 67 кг, ВП СТЛНАУ), Сергей Богданов (фулл - контакт, 71 кг), Александр Должиков (фулл-контакт, лоу-кик, 85 кг, ВСП НАУ СКНАУ);
2-е место – Владимир Должиков (фулл - контакт, 67 кг), Ярослав Ефимцев (фулл-контакт, 91 кг).
В общекомандном зачете сборная Донецкой области заняла первое место. 57 золотых, 32 серебряных и 12 бронзовых наград в копилку сборной Донецкой области положили кикбоксеры из Славянска, Константиновки, Краматорска, Лимана и Бахмута. Второе место заняла сборная Харьковской области, третье место – сборная Киевской области.
15 мая 2017
• Воспитанники БК «Триада» завоевали четыре награды на национальных соревнованиях по боевому самбо
• Сборная Донецкой области заняла первое общекомандное место на Кубке Украины по кикбоксингу
12 мая 2017
• Проверка гидранта обернулась аварией
• Полицейский «улов»: три боевика и семь коллаборантов
• Кто самый богатый из первых руководителей Славянска
11 мая 2017
• В бывшем загсе может появиться «Прозрачный офис»
• Забрать нельзя оставить: куда девать пьяных, подобранных на улице
• День Победы, как он стал от нас далек: что знают сегодняшние школьники о Второй мировой
• В Шелковичном парке прошел финал областной «Патриотической игры»
• В краеведческом музее открылась выставка работ юных умельцев
• Детский пленэр возродил «Синього птаха»
10 мая 2017
• Через Славянск прошла «Велика українська хода»
• Славянск отметил День Победы
• В Славянске ставят «умные» электросчетчики
• Санэпидслужба занялась разработкой карты обитания клещей
• О текущем ремонте и разметке дорог
• На центральной площади обновили сцену
• На Соборной площади состоялась выставка военной ретротехники
• Субсидии: доходы подсчитают по-новому и вспомнят о долгах
• ФК «Славянск» на «Химике» уступил «Сапфиру»
• Десятый титул «Будивельника», чемпионство «ТИМ СКУФ»
• Золотая награда Артура Ромащенко
• Сборная Славянска выиграла чемпионат Донецкой области по самбо
• «Ювентус» отправится в Кардифф
• КДЮСШ «Славхлеб» занял третье место на областном турнире по мини-футболу
8 мая 2017
• В Святогорске стало одним оружейным схроном меньше
• Пользователи Google были атакованы злоумышленниками
• Десятикратные: «Шахтер» - чемпион Украины по футболу
5 мая 2017
• В школе №4 делают основание для футбольного поля с искусственным покрытием
— 15 мая 2017 —
12-14 мая в Киев в развлекательном комплексе «Рестоград-Империя» состоялся Кубок Украины по боевому самбо среди взрослых, а также чемпионат Украины по боевому самбо среди молодёжи, юниоров и юношей.
— 10 мая 2017 —
В субботу, 6 мая, стартовал чемпионат Донецкой области по футболу, в котором в нынешнем сезоне принимают участие 10 команд.
— 10 мая 2017 —
Завершились матчи плей-офф чемпионата Украины по баскетболу среди мужских и женских команд. Чемпионами страны стали киевские команды «Будивельник» – у мужчин, «ТИМ СКУФ» - у женщин.
— 10 мая 2017 —
9 мая в Киеве проходил Всеукраинский турнир по боксу среди взрослых памяти Героя Украины Руслана Лужевского.
Приветствую, гость! Вход
15 мая 2017
• Воспитанники БК «Триада» завоевали четыре награды на национальных соревнованиях по боевому самбо
• Сборная Донецкой области заняла первое общекомандное место на Кубке Украины по кикбоксингу
12 мая 2017
• Проверка гидранта обернулась аварией
• Полицейский «улов»: три боевика и семь коллаборантов
• Кто самый богатый из первых руководителей Славянска
11 мая 2017
• В бывшем загсе может появиться «Прозрачный офис»
• Забрать нельзя оставить: куда девать пьяных, подобранных на улице
• День Победы, как он стал от нас далек: что знают сегодняшние школьники о Второй мировой
• В Шелковичном парке прошел финал областной «Патриотической игры»
• В краеведческом музее открылась выставка работ юных умельцев
• Детский пленэр возродил «Синього птаха»
10 мая 2017
• Через Славянск прошла «Велика українська хода»
• Славянск отметил День Победы
• В Славянске ставят «умные» электросчетчики
• Санэпидслужба занялась разработкой карты обитания клещей
• О текущем ремонте и разметке дорог
• На центральной площади обновили сцену
• На Соборной площади состоялась выставка военной ретротехники
• Субсидии: доходы подсчитают по-новому и вспомнят о долгах
• ФК «Славянск» на «Химике» уступил «Сапфиру»
• Десятый титул «Будивельника», чемпионство «ТИМ СКУФ»
• Золотая награда Артура Ромащенко
• Сборная Славянска выиграла чемпионат Донецкой области по самбо
• «Ювентус» отправится в Кардифф
• КДЮСШ «Славхлеб» занял третье место на областном турнире по мини-футболу
8 мая 2017
• В Святогорске стало одним оружейным схроном меньше
• Пользователи Google были атакованы злоумышленниками
• Десятикратные: «Шахтер» - чемпион Украины по футболу
5 мая 2017
• В школе №4 делают основание для футбольного поля с искусственным покрытием
© 1998-2017 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Сборная Донецкой области заняла первое общекомандное место на Кубке Украины по кикбоксингу»
12-14 мая в Харькове проходил чемпионат Украины по кикбоксингу по версии WKA. В составе сборной Донецкой области на соревнованиях успешно выступили воспитанники федерации бокса и кикбоксинга Славянска.