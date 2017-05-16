Дебютная победа ФК «Славянск»

В субботу, 13 мая, на стадионе «Химик» состоялся матч второго тура чемпионата Донецкой области по футболу, в котором встречались ФК «Славянск» и команда Донецкого высшего училища олимпийского резерва – «ДВУОР-Легион» из Бахмута.

Несмотря на то, что гости из Бахмута первыми открыли счет в поединке, местный футбольный клуб «Славянск» одержал уверенную волевую победу со счетом 6:2, которая стала первой в истории молодой славянской команды.

Голы в составе ФК «Славянск» забили Игорь Дятлов, Влад Базилевич, Станислав Недогода, Антон Бондаренко, Илья Мироненко (пенальти) и Виталий Сукманов. Все вопросы относительно победителя матча снял точный удар Антона Бондаренко после стремительной контратаки славянской команды при счете 3:2.

Следующий поединок в чемпионате ФК «Славянск» проведет в гостях 20 мая против одного из лидеров соревнований - клуба «Форум-Авто» из Краматорска.

Результаты 2 тура

«Хлебороб» - «Сапфир» - 0:2

ФК «Славянск» - «ДВУОР-Легион» - 6:2

«Шахтер»Р – «Форум-Авто» - 0:3

«Локомотив» - «Прометей» - 5:0

ФК «Андреевка» - «Доброе поле» - 0:2

Анонс 3 тура (20 мая)

«Прометей» - «Шахтер»Р

«Сапфир» - ФК «Андреевка»

«ДВУОР-Легион» - «Хлебороб»

«Доброе поле» - «Локомотив»

«Форум-Авто» - ФК «Славянск»

Кубок Донецкой области

1/4 финала

«Сапфир-1» - ФК «Бахмут» - 2:1 ОТ

«Сапфир-2» - «Форум-Авто» - 0:6

«Шахтер»Р - ФК «Андреевка» - 4:0

«Прометей» – «Портовик» - 3:0

1/2 финала

«Форум-Авто» - «Сапфир-1» - 1:4 (0:1)

«Шахтер»Р – «Прометей» - 2:1 (1:1)

Финал (28 июня)

«Сапфир-1» - «Шахтер»Р.