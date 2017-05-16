Дебютная победа ФК «Славянск»

|16 мая 2017
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В субботу, 13 мая, на стадионе «Химик» состоялся матч второго тура чемпионата Донецкой области по футболу, в котором встречались ФК «Славянск» и команда Донецкого высшего училища олимпийского резерва – «ДВУОР-Легион» из Бахмута.
Несмотря на то, что гости из Бахмута первыми открыли счет в поединке, местный футбольный клуб «Славянск» одержал уверенную волевую победу со счетом 6:2, которая стала первой в истории молодой славянской команды.
Голы в составе ФК «Славянск» забили Игорь Дятлов, Влад Базилевич, Станислав Недогода, Антон Бондаренко, Илья Мироненко (пенальти) и Виталий Сукманов. Все вопросы относительно победителя матча снял точный удар Антона Бондаренко после стремительной контратаки славянской команды при счете 3:2.
Следующий поединок в чемпионате ФК «Славянск» проведет в гостях 20 мая против одного из лидеров соревнований - клуба «Форум-Авто» из Краматорска.
Результаты 2 тура
«Хлебороб» - «Сапфир» - 0:2
ФК «Славянск» - «ДВУОР-Легион» - 6:2
«Шахтер»Р – «Форум-Авто» - 0:3
«Локомотив» - «Прометей» - 5:0
ФК «Андреевка» - «Доброе поле» - 0:2
Анонс 3 тура (20 мая)
«Прометей» - «Шахтер»Р
«Сапфир» - ФК «Андреевка»
«ДВУОР-Легион» - «Хлебороб»
«Доброе поле» - «Локомотив»
«Форум-Авто» - ФК «Славянск»
Кубок Донецкой области
1/4 финала
«Сапфир-1» - ФК «Бахмут» - 2:1 ОТ
«Сапфир-2» - «Форум-Авто» - 0:6
«Шахтер»Р - ФК «Андреевка» - 4:0
«Прометей» – «Портовик» - 3:0
1/2 финала
«Форум-Авто» - «Сапфир-1» - 1:4 (0:1)
«Шахтер»Р – «Прометей» - 2:1 (1:1)
Финал (28 июня)
«Сапфир-1» - «Шахтер»Р.
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• Проверка гидранта обернулась аварией
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11 мая 2017
• В бывшем загсе может появиться «Прозрачный офис»
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• День Победы, как он стал от нас далек: что знают сегодняшние школьники о Второй мировой
• В Шелковичном парке прошел финал областной «Патриотической игры»
• В краеведческом музее открылась выставка работ юных умельцев
• Детский пленэр возродил «Синього птаха»
10 мая 2017
• Через Славянск прошла «Велика українська хода»
• Славянск отметил День Победы
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• Санэпидслужба занялась разработкой карты обитания клещей
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Комментарии к статье «Дебютная победа ФК «Славянск»»
В субботу, 13 мая, на стадионе «Химик» состоялся матч второго тура чемпионата Донецкой области по футболу, в котором встречались ФК «Славянск» и команда Донецкого высшего училища олимпийского резерва – «ДВУОР-Легион» из Бахмута.