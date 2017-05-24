Клуб «Чигоринец» отметил 35-летие

|24 мая 2017
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В воскресенье, 21 мая, в Славянске в центре детского и юношеского творчества состоялись два блиц-турнира по шахматам, которые были посвящены дню рождения клуба «Чигоринец».
Шахматный клуб «Чигоринец» образовался 28 апреля 1982 года. С первых дней его основания и до настоящего времени им руководит Николай Пархоменко, воспитавший не одно поколение сильных шахматистов. Одними из лучших его учеников являются Евгений Мирошниченко (международный гроссмейстер), Михаил Белоус и Роман Мартынов (оба - мастера ФИДЕ).
21 мая на базе шахматного клуба «Чигоринец» в ЦДЮТ были проведены два блиц-турнира с контролем времени 5 минут плюс 3 секунды на ход (швейцарская система, 11 туров). В одном играли более сильные игроки – не ниже 2-го взрослого разряда (23 участника), во втором – шахматисты с 3-м взрослым разрядом, а также любители (14 участников – все школьники).
Профессиональный турнир «А» досрочно за два тура до финиша выиграл 36-летний Роман Мартынов, набравший 10,5 очков из 11-ти возможных. В число призеров также вошли Олег Старовойтов и Михаил Легуцкий. Оба шахматиста набрали по 8 очков, но по дополнительному показателю – коэффициент Бухгольца – «серебро» соревнований досталось Олегу Старовойтову.
В любительском турнире «Б» победу одержал ученик ООШ-интернат №1 Даниил Дешевой – 4,5 очка из 6-ти возможных. 2-е место занял Никита Беловол (ООШ №1) – 4 очка, третье место занял Роман Мисюна (ООШ №5) – 4 очка.
В двух турнирах приняли участие шесть девочек. Причем Алина Ландик (ООШ №12) выступала среди «профессионалов». Также по итогам соревнований были награждены Никита Гетьман (ООШ №13 – в номинации «Школьник» и Ким Ен Су – в номинации «Ветеран». Оба шахматиста выступали в турнире «А» и набрали по 6 очков, заняв соответственно 9 и 10-е места.
Стоит добавить, что перед началом турниров состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие танцевальные и вокальные коллективы города.
В нынешнем году три воспитанника славянского клуба «Чигоринец» - Алина Ландик (12 лет, ООШ №12), Вадим Степанов (8 лет, ООШ №12), Владислав Морозов (13 лет, ООШ №13) - выполнили норматив 1-го взрослого разряда по шахматам.
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• Чемпионат Украины по рукопашному бою
• В Киеве состоялась финальная часть Футбольного кубка ЮНИСЕФ
• Над входом в центральный парк появилось название
• Жертвами политических репрессий в Славянске стали больше тысячи человек
• Спортивная одежда для девушек. Важные советы удачного выбора
• В Славянске открыли памятную доску Андрею Ременюку
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• Разведчица «Тася» - какой Славянск запомнит фронтовика Второй мировой Татьяну Зайцеву
• Три года спустя: под Славянском продолжают появляться памятные знаки
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В воскресенье, 21 мая, в Славянске в центре детского и юношеского творчества состоялись два блиц-турнира по шахматам, которые были посвящены дню рождения клуба «Чигоринец».