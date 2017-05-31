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Фотофакт

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В коллекции Лионеля Месси появилась четвертая «Золотая бутса»

Алексей Журавлев
31 мая 2017 Просмотров: 74 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси в четвертый раз в карьере выиграл индивидуальный приз - «Золотую бутсу», которая вручается лучшему бомбардиру европейских национальных чемпионатов.

В нынешнем сезоне в 34 встречах чемпионата Испании по футболу Месси забил 37 голов. Для Лионеля это четвертая по счету «Золотая бутса». Ранее подобный трофей 29-летний Лионель выигрывал в 2010, 2012 и 2013 годах. Стоит добавить, что всего за карьеру Месси провел 700 матчей, в которых забил 565 голов.

Также покер по количеству «Золотых бутс» имеет Криштиану Роналду, который в нынешнем сезоне в поединках чемпионата Испании забил всего лишь 25 мячей -  его худший показатель за восемь сезонов в Мадриде.

Второе место занял голландский форвард Бас Дост из «Спортинга», а третье – Пьер-Эмерик Обамеянг из «Боруссии». При этом нужно отметить, кто форвард ПСЖ Эдинсон Кавани забил больше мячей, чем Доста и Обамеянг, но из-за низкого коэффициента чемпионата Франции (1,5 против 2) не смог вмешаться в спор за «Золотую бутсу».

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Комментарии к статье «В коллекции Лионеля Месси появилась четвертая «Золотая бутса»»

Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси в четвертый раз в карьере выиграл индивидуальный приз - «Золотую бутсу», которая вручается лучшему бомбардиру европейских национальных чемпионатов.

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