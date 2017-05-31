В коллекции Лионеля Месси появилась четвертая «Золотая бутса»

|31 мая 2017
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Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси в четвертый раз в карьере выиграл индивидуальный приз - «Золотую бутсу», которая вручается лучшему бомбардиру европейских национальных чемпионатов.
В нынешнем сезоне в 34 встречах чемпионата Испании по футболу Месси забил 37 голов. Для Лионеля это четвертая по счету «Золотая бутса». Ранее подобный трофей 29-летний Лионель выигрывал в 2010, 2012 и 2013 годах. Стоит добавить, что всего за карьеру Месси провел 700 матчей, в которых забил 565 голов.
Также покер по количеству «Золотых бутс» имеет Криштиану Роналду, который в нынешнем сезоне в поединках чемпионата Испании забил всего лишь 25 мячей - его худший показатель за восемь сезонов в Мадриде.
Второе место занял голландский форвард Бас Дост из «Спортинга», а третье – Пьер-Эмерик Обамеянг из «Боруссии». При этом нужно отметить, кто форвард ПСЖ Эдинсон Кавани забил больше мячей, чем Доста и Обамеянг, но из-за низкого коэффициента чемпионата Франции (1,5 против 2) не смог вмешаться в спор за «Золотую бутсу».
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30 мая 2017
• В «Славгорводоканале» появилась еще одна веб-камера
• Доступные лекарства получили почти четыре тысячи славянцев
• Пылесосить улицы будут ранним утром
• В районе Славянска утечка на магистральном газопроводе
• «Орленок» частично осовременили
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• «Вилла «Мария» может стать центром истории керамики
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• Зачем «Преображению Господнему» земля возле бывшего ДК Артема
• В центре Славянска восстанавливают водовод
• Реконструкция тротуаров и покупка фрезы откладываются из-за несостоявшихся торгов
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• Для молодежного центра в Славянске область выделила 300 тысяч гривен
• Основные игроки кофейного рынка: Робуста против Арабики
• Жилье для сирот и установка спортплощадок: на чем делает акценты Евгений Данилюк
25 мая 2017
• Блокпосты переформатировали в мобильные стоп-контроли
• Фотовыставка «Неизвестность»: боль одна по обе стороны конфликта
• Еще трое пособников террористов задержаны правоохранителями
• Потенциальный зять обворовал жительницу Славянска
• В начале июня будет два праздника: «Мини-мисс Славянск-2017» и День рождения «Аллюра»
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Комментарии к статье «В коллекции Лионеля Месси появилась четвертая «Золотая бутса»»
Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси в четвертый раз в карьере выиграл индивидуальный приз - «Золотую бутсу», которая вручается лучшему бомбардиру европейских национальных чемпионатов.