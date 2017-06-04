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«Реал» с разгромом, дублем и достижением завоевал 12-й Кубок

Алексей Журавлев
4 июня 2017 Просмотров: 42 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Поединок в Кардиффе между «Ювентусом» и «Реалом» стал завершающим аккордом нынешнего розыгрыша всего клубного европейского футбольного сезона. В финале Лиги чемпионов самый титулованный клуб континента – мадридский «Реал» - с разгромным счетом обыграл «Ювентус», установив новое достижение турнира.

До «Реала» ни одному из клубов Старого Света не удавалось дважды выиграть Лигу чемпионов. Подопечные Зинедина Зидана сделали это. В 2016 году они в серии послематчевых пенальти

взяли верх над мадридским «Атлетико» - 5:3 (1:1 – основное время), а в нынешнем году - защитили чемпионское звание.

3 июня в Кардиффе (Уэльс) на стадионе «Милленниум» «Короли» в финальном матче не оставили шансов «Ювентусу» - 4:1 (Роналду, 20, 64, Каземиро, 61, Асенсио, 90 – Манджукич, 26). При абсолютно равном первом тайме, который завершился боевой ничьей (1:1), «Реал» полностью переиграл соперника после перерыва, забив три безответных мяча. Стоит отметить, что «Ювентус» в 12-ти предыдущих  встречах турнира (групповой раунд и плей-офф) пропустил всего три мяча, не проиграв ни одной игры, а в финале в ворота великого 39-летнего Джиджи Буффона влетело сразу четыре.

Героем поединка стал Криштиану Роналду. Его дубль предопределил успех «сливочных». Сам португальский голеадор первым в истории забил в трех финалах Лиги чемпионов и в пятый раз стал лучшим бомбардиром турнира - 12 мячей, из которых десять провел в последних пяти матчах.

Для «Реала» и «Ювентуса» это был второй финал Лиги чемпионов в истории. Первый раз команды встретились в 1998 году, и тогда благодаря мячу Предрага Миятовича, мадридский гранд праздновал успех. Спустя 19 лет «Реал» одержал более убедительную победу в финале. К нынешнему триумфу «Реал» привел французский наставник Зинедин Зидан, который в свое время выступал и за «Ювентус», и за «Реал».

«Ювентус» продолжил печальную серию поражений в решающих встречах главного европейского турнира. На счету туринской команды теперь таких поражений стало семь, при двух победах. Для «Реала» это 12-й по счету – абсолютный рекорд - Кубок самого престижного клубного европейского турнира. При этом в нынешнем сезоне подопечные Зидана еще стали и чемпионами Испании. 

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Комментарии к статье ««Реал» с разгромом, дублем и достижением завоевал 12-й Кубок»

Поединок в Кардиффе между «Ювентусом» и «Реалом» стал завершающим аккордом нынешнего розыгрыша всего клубного европейского футбольного сезона. В финале Лиги чемпионов самый титулованный клуб континента – мадридский «Реал» - с разгромным счетом обыграл «Ювентус», установив новое достижение турнира.

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