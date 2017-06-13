|13 июня 2017
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Избитая фраза, что игра забывается, а результат остается, очень применима к воскресному поединку отборочного цикла ЧМ-2018 между национальными сборными Финляндии и Украины, который состоялся 11 июня в Тампере.
Подопечные Андрея Шевченко выиграли очень важный матч и остаются в числе претендентов на путевку на ЧМ-2018, занимая на данный момент 4-е место в группе I. Позитива в игре сборной Украины в первом тайме найти очень трудно. Светлое пятно после перерыва – это два забитых мяча, которые и обеспечили необходимый результат украинской сборной.
Украина одержала гостевую победу в Тампере со счетом 2:1. Авторами голов в составе «желто-синей» дружины стали Евгений Коноплянка и Артем Беседин.
Следующие поединки в отборе на мировой мундиаль-2018 будут ключевыми для подопечных Андрея Шевченко. 2 сентября Украина примет Турцию, а через три дня сыграет в гостях с Исландией.
Группа I
Результаты 6 тура
Финляндия – Украина – 1:2
Косово – Турция – 1:4
Исландия – Хорватия – 1:0
И В Н П М О
1 ХОРВАТИЯ 6 4 1 1 11-2 13
2 ИСЛАНДИЯ 6 4 1 1 9-6 13
3 УКРАИНА 6 3 2 1 9-5 11
4 ТУРЦИЯ 6 3 2 1 11-6 11
5 ФИНЛЯНДИЯ 6 0 1 5 4-10 1
6 КОСОВО 6 0 1 5 3-18 1
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Комментарии к статье «Финляндия-Украина: «Игра забывается, результат остается»»
Избитая фраза, что игра забывается, а результат остается, очень применима к воскресному поединку отборочного цикла ЧМ-2018 между национальными сборными Финляндии и Украины, который состоялся 11 июня в Тампере.