Финляндия-Украина: «Игра забывается, результат остается»

Избитая фраза, что игра забывается, а результат остается, очень применима к воскресному поединку отборочного цикла ЧМ-2018 между национальными сборными Финляндии и Украины, который состоялся 11 июня в Тампере.

Подопечные Андрея Шевченко выиграли очень важный матч и остаются в числе претендентов на путевку на ЧМ-2018, занимая на данный момент 4-е место в группе I. Позитива в игре сборной Украины в первом тайме найти очень трудно. Светлое пятно после перерыва – это два забитых мяча, которые и обеспечили необходимый результат украинской сборной.

Украина одержала гостевую победу в Тампере со счетом 2:1. Авторами голов в составе «желто-синей» дружины стали Евгений Коноплянка и Артем Беседин.

Следующие поединки в отборе на мировой мундиаль-2018 будут ключевыми для подопечных Андрея Шевченко. 2 сентября Украина примет Турцию, а через три дня сыграет в гостях с Исландией.

Группа I

Результаты 6 тура

Финляндия – Украина – 1:2

Косово – Турция – 1:4

Исландия – Хорватия – 1:0

И В Н П М О

1 ХОРВАТИЯ 6 4 1 1 11-2 13

2 ИСЛАНДИЯ 6 4 1 1 9-6 13

3 УКРАИНА 6 3 2 1 9-5 11

4 ТУРЦИЯ 6 3 2 1 11-6 11

5 ФИНЛЯНДИЯ 6 0 1 5 4-10 1

6 КОСОВО 6 0 1 5 3-18 1