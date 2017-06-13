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Фотофакт

Гонки на мотоциклах

Финляндия-Украина: «Игра забывается, результат остается»

Алексей Журавлев
13 июня 2017 Просмотров: 69 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Избитая фраза, что игра забывается, а результат остается, очень применима к воскресному поединку отборочного цикла ЧМ-2018 между национальными сборными Финляндии и Украины, который состоялся 11 июня в Тампере.

Подопечные Андрея Шевченко выиграли очень важный матч и остаются в числе претендентов на путевку на ЧМ-2018, занимая на данный момент 4-е место в группе I. Позитива в игре сборной Украины в первом тайме найти очень трудно. Светлое пятно после перерыва – это два забитых мяча, которые и обеспечили необходимый результат украинской сборной.

Украина одержала гостевую победу в Тампере со счетом 2:1. Авторами голов в составе «желто-синей» дружины стали Евгений Коноплянка и Артем Беседин.

Следующие поединки в отборе на мировой мундиаль-2018 будут ключевыми для подопечных Андрея Шевченко. 2 сентября Украина примет Турцию, а через три дня сыграет в гостях с Исландией.  

Группа I

Результаты 6 тура

Финляндия – Украина – 1:2

Косово – Турция – 1:4

Исландия – Хорватия – 1:0

                                            И            В            Н            П               М           О

1               ХОРВАТИЯ       6             4             1             1             11-2        13

2               ИСЛАНДИЯ     6             4             1             1               9-6        13

3               УКРАИНА         6             3             2             1               9-5        11

4               ТУРЦИЯ            6             3             2             1             11-6        11

5               ФИНЛЯНДИЯ  6             0             1             5             4-10          1

6               КОСОВО           6             0             1             5             3-18          1

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Комментарии к статье «Финляндия-Украина: «Игра забывается, результат остается»»

Избитая фраза, что игра забывается, а результат остается, очень применима к воскресному поединку отборочного цикла ЧМ-2018 между национальными сборными Финляндии и Украины, который состоялся 11 июня в Тампере.

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