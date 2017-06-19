Славянские дзюдоисты завоевали семь медалей на турнире в Польше

17-18 июня в одном из наиболее живописных городов Польши – Бохне (35 км от Кракова) – состоялся традиционный, 20-й по счету, международный турнир по дзюдо среди юношей и девушек в трех возрастных категориях (2003-2004, 2005-2006, 2007-2008 годов рождения), в котором приняли участие 400 спортсменов из 11 стран Европы.

Поединки турнира проходили в соляной шахте города Бохня, которая является жемчужиной туристического региона и одновременно самым старинным в Польше предприятием, на глубине 250 метров одновременно на пяти татами. Целебный воздух помог воспитанникам славянской школы дзюдо (тренеры Дмитрий Игнатенко, Инга Бобровская) завоевать на престижных соревнованиях полный комплект наград, а именно две золотые, три серебряные и две бронзовые. Их обладателями стали:

1-е место – Михаил Гончаров (ООШ №1, +81 кг), Анна Савенко (ООШ №17, 44 кг);

2-е место – Яна Гонтаренко (ООШ №5, 48 кг), Татьяна Жидкова (ООШ №5, 57 кг), Татьяна Мароха (пед. лицей, 63 кг);

3-е место – Илья Савон (ООШ №1, 38 кг), Андрей Орешкин (пос. Райгородок, 60 кг).

Кроме того, 5-е место на турнире заняли Назар Коломиец (ООШ №5, 31 кг) и Анна Зайцева (ООШ №9, 36 кг).