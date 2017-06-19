 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска





Loading...

Фотофакт

К вопросу благоустройства

Славянские дзюдоисты завоевали семь медалей на турнире в Польше

Алексей Журавлев
19 июня 2017 Просмотров: 70 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

17-18 июня в одном из наиболее живописных городов Польши – Бохне (35 км от Кракова) – состоялся традиционный, 20-й по счету, международный турнир по дзюдо среди юношей и девушек в трех возрастных категориях (2003-2004, 2005-2006, 2007-2008 годов рождения), в котором приняли участие 400 спортсменов из 11 стран Европы.

Поединки турнира проходили в соляной шахте города Бохня, которая является жемчужиной туристического региона и одновременно самым старинным в Польше предприятием, на глубине 250 метров одновременно на пяти татами. Целебный воздух помог воспитанникам славянской школы дзюдо  (тренеры Дмитрий Игнатенко, Инга Бобровская) завоевать на престижных соревнованиях полный комплект наград, а именно две золотые, три серебряные и две бронзовые. Их обладателями стали:

1-е место – Михаил Гончаров (ООШ №1, +81 кг), Анна Савенко (ООШ №17, 44 кг);

2-е место – Яна Гонтаренко (ООШ №5, 48 кг), Татьяна Жидкова (ООШ №5, 57 кг), Татьяна Мароха (пед. лицей, 63 кг);

3-е место – Илья Савон (ООШ №1, 38 кг), Андрей Орешкин (пос. Райгородок, 60 кг).

Кроме того, 5-е место на турнире заняли Назар Коломиец (ООШ №5, 31 кг) и Анна Зайцева (ООШ №9, 36 кг). 

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

19 июня 2017

ФК «Славянск» потерял очки в Лимане

Славянские дзюдоисты завоевали семь медалей на турнире в Польше

15 июня 2017

Безопасные каникулы и борьба с мошенничеством - приоритеты для полиции

Суд выслушал сторону обвинения по делу Нели Штепы

Четыре вольера и флешмоб: молодежь Славянска присоединилась к зоозащитному движению

Славянские полицейские рассказали школьникам о правилах дорожного движения

В парке начали делать дорожки

Неизвестный меценат профинансировал реставрацию памятника Чехову

На улице Лозановича случился потоп

Софинансирование путевок: деньги есть, системы нет

В первом квартале бюджет Славянска перевыполнен

В мкр-не Химик - перевыборы председателя комитета самоуправления

Две угрозы лета: бешенство и клещи

В Славянске состоялся съезд украинских эсперантистов

Первая неделя безвиза: полет нормальный

«Фо-степу» - 15 лет!

«Оазис»: мир Востока

Российский связной

14 июня 2017

Детям-сиротам купят квартиры

Конфликт на мотокроссе, повышение тарифов на воду и единая платежка - о чем мэр говорил с журналистами

К вопросу благоустройства

Неиспользованный ресурс: пляжных зон в Славянске могло быть больше

На Славкурорте и в Донце купаться безопасно. В других водоемах — на свой страх и риск

Чем встречают гостей озера Славянского курорта

Что делать славянцам со «спорными» долгами за газ

Выставка картин и День йоги

Получателям субсидий предлагают погасить долги

Следят ли патрульные за скоростью

Бесплатные лекарства получили 5 тысяч человек

На ремонт дорог ищут подрядчиков

Алексея Солодовникова проводили на пенсию

Также в разделе

ФК «Славянск» потерял очки в Лимане

— 19 июня 2017 —

17 июня были сыграны три матча седьмого тура чемпионата Донецкой области по футболу. В одном из них – в Лимане - встречались местный «Локомотив» и ФК «Славянск».

Читать далее ⇒

В Славянске состоялся футбольный турнир памяти Юрия Скиданова

— 14 июня 2017 —

11 июня в Славянске на стадионе «Химик» прошел футбольный праздник с участием четырех детских команд, которые приняли участие в однодневном турнире, посвященном памяти Юрия Скиданова.

Читать далее ⇒

ФК «Андреевка» - ФК «Славянск»: разгром за один тайм

— 13 июня 2017 —

В одном из пяти матчей 6-го тура чемпионата Донецкой области по футболу встретились ФК «Андреевка» и ФК «Славянск».

Читать далее ⇒

Пятерка для «Питтсбурга», пятерка для «Голден Стэйт»

— 13 июня 2017 —

За океаном завершились финальные серии плей-офф в НХЛ и НБА. Сильнейшей командой национальной хоккейной лиги в пятый раз в истории стал «Питтсбург Пингвинз», а в национальной баскетбольной ассоциации чемпионский титул также в пятый раз в истории завоевал «Голден Стэйт Уорриорз».

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Славянские дзюдоисты завоевали семь медалей на турнире в Польше»

17-18 июня в одном из наиболее живописных городов Польши – Бохне (35 км от Кракова) – состоялся традиционный, 20-й по счету, международный турнир по дзюдо среди юношей и девушек в трех возрастных категориях (2003-2004, 2005-2006, 2007-2008 годов рождения), в котором приняли участие 400 спортсменов из 11 стран Европы.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В парке начали делать дорожки

Неизвестный меценат профинансировал реставрацию памятника Чехову

Конфликт на мотокроссе, повышение тарифов на воду и единая платежка - о чем мэр говорил с журналистами

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Безопасные каникулы и борьба с мошенничеством - приоритеты для полиции

Четыре вольера и флешмоб: молодежь Славянска присоединилась к зоозащитному движению

Славянские полицейские рассказали школьникам о правилах дорожного движения

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Суд выслушал сторону обвинения по делу Нели Штепы

На улице Лозановича случился потоп

В мкр-не Химик - перевыборы председателя комитета самоуправления

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Софинансирование путевок: деньги есть, системы нет

В первом квартале бюджет Славянска перевыполнен

Детям-сиротам купят квартиры

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Российский связной

Прямая речь

Небезбашенные

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

19 июня 2017

ФК «Славянск» потерял очки в Лимане

Славянские дзюдоисты завоевали семь медалей на турнире в Польше

15 июня 2017

Безопасные каникулы и борьба с мошенничеством - приоритеты для полиции

Суд выслушал сторону обвинения по делу Нели Штепы

Четыре вольера и флешмоб: молодежь Славянска присоединилась к зоозащитному движению

Славянские полицейские рассказали школьникам о правилах дорожного движения

В парке начали делать дорожки

Неизвестный меценат профинансировал реставрацию памятника Чехову

На улице Лозановича случился потоп

Софинансирование путевок: деньги есть, системы нет

В первом квартале бюджет Славянска перевыполнен

В мкр-не Химик - перевыборы председателя комитета самоуправления

Две угрозы лета: бешенство и клещи

В Славянске состоялся съезд украинских эсперантистов

Первая неделя безвиза: полет нормальный

«Фо-степу» - 15 лет!

«Оазис»: мир Востока

Российский связной

14 июня 2017

Детям-сиротам купят квартиры

Конфликт на мотокроссе, повышение тарифов на воду и единая платежка - о чем мэр говорил с журналистами

К вопросу благоустройства

Неиспользованный ресурс: пляжных зон в Славянске могло быть больше

На Славкурорте и в Донце купаться безопасно. В других водоемах — на свой страх и риск

Чем встречают гостей озера Славянского курорта

Что делать славянцам со «спорными» долгами за газ

Выставка картин и День йоги

Получателям субсидий предлагают погасить долги

Следят ли патрульные за скоростью

Бесплатные лекарства получили 5 тысяч человек

На ремонт дорог ищут подрядчиков

Алексея Солодовникова проводили на пенсию

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top