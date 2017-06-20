«Шахтер» и «Динамо» начали подготовку к сезону

У футболистов донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» завершились краткосрочные летние каникулы и уже в середине июня оба гранда украинского футбола приступили к подготовке к новому сезону, который для обоих клубов стартует 15 июля в Одессе матчем за Суперкубок Украины.

Первыми вышли из отпуска «Горняки». 15 июня игроки донецкой команды прошли плановый медосмотр, а затем приступили к тренировочным занятиям, которые проходят на киевской базе «Святошин». До 25-го числа подопечные Паулу Фонсеки будут находиться в столице Украины, после чего отправятся в Германию, где проведут полноценный тренировочный сбор.

Первые тренировки «Шахтера» носят втягивающий характер. Футболисты работают над тактикой, выполняют различные упражнения с мячом, а также проводят «двусторонки».

19 июня приступили к подготовке к новому сезону футболисты и киевского «Динамо», которым теперь руководит Александр Хацкевич, а в число его помощников входят Олег Лужный и Максим Шацких. Тренировочные сессии динамовцев проходят на загородной клубной базе в Конча-Заспе.

В режиме одноразовых занятий футболисты «Динамо» будут заниматься до 25-го июня включительно, а 26-го утром вылетят в Австрию, где их будет ожидать основная работа в рамках летнего сбора.

ЛАУРЕАТЫ СЕЗОНА 2016/2017

Лучший игрок – Андрей Ярмоленко («Динамо»).

Лучший вратарь – Андрей Пятов («Шахтер»).

Лучший тренер – Паулу Фонсека («Шахтер»)

Открытие чемпионата – Артем Довбик («Днепр»)