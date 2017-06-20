 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска





Loading...

Фотофакт

К вопросу благоустройства

«Шахтер» и «Динамо» начали подготовку к сезону

Алексей Журавлев
20 июня 2017 Просмотров: 72 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

У футболистов донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» завершились краткосрочные летние каникулы и уже в середине июня оба гранда украинского футбола приступили к подготовке к новому сезону, который для обоих клубов стартует 15 июля в Одессе матчем за Суперкубок Украины.  

Первыми вышли из отпуска «Горняки». 15 июня игроки донецкой команды прошли плановый медосмотр, а затем приступили к тренировочным занятиям, которые проходят на киевской базе «Святошин». До 25-го числа подопечные Паулу Фонсеки будут находиться в столице Украины, после чего отправятся в Германию, где проведут полноценный тренировочный сбор.

Первые тренировки «Шахтера» носят втягивающий характер. Футболисты работают над тактикой, выполняют различные упражнения с мячом, а также проводят «двусторонки».

19 июня приступили к подготовке к новому сезону футболисты и киевского «Динамо», которым теперь руководит Александр Хацкевич, а в число его помощников входят Олег Лужный и Максим Шацких. Тренировочные сессии динамовцев проходят на загородной клубной базе в Конча-Заспе.

В режиме одноразовых занятий футболисты «Динамо» будут заниматься до 25-го июня включительно, а 26-го утром вылетят в Австрию, где их будет ожидать основная работа в рамках летнего сбора.

ЛАУРЕАТЫ СЕЗОНА 2016/2017

Лучший игрок – Андрей Ярмоленко («Динамо»).

Лучший вратарь – Андрей Пятов («Шахтер»).

Лучший тренер – Паулу Фонсека («Шахтер»)

Открытие чемпионата – Артем Довбик («Днепр»)

Лучший арбитр – Анатолий Абдула.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

20 июня 2017

Кубок Конфедераций стартовал в России

Уорд ударами ниже пояса нокаутировал Ковалева

«Шахтер» и «Динамо» начали подготовку к сезону

19 июня 2017

ФК «Славянск» потерял очки в Лимане

Славянские дзюдоисты завоевали семь медалей на турнире в Польше

15 июня 2017

Безопасные каникулы и борьба с мошенничеством - приоритеты для полиции

Суд выслушал сторону обвинения по делу Нели Штепы

Четыре вольера и флешмоб: молодежь Славянска присоединилась к зоозащитному движению

Славянские полицейские рассказали школьникам о правилах дорожного движения

В парке начали делать дорожки

Неизвестный меценат профинансировал реставрацию памятника Чехову

На улице Лозановича случился потоп

Софинансирование путевок: деньги есть, системы нет

В первом квартале бюджет Славянска перевыполнен

В мкр-не Химик - перевыборы председателя комитета самоуправления

Две угрозы лета: бешенство и клещи

В Славянске состоялся съезд украинских эсперантистов

Первая неделя безвиза: полет нормальный

«Фо-степу» - 15 лет!

«Оазис»: мир Востока

Российский связной

14 июня 2017

Детям-сиротам купят квартиры

Конфликт на мотокроссе, повышение тарифов на воду и единая платежка - о чем мэр говорил с журналистами

К вопросу благоустройства

Неиспользованный ресурс: пляжных зон в Славянске могло быть больше

На Славкурорте и в Донце купаться безопасно. В других водоемах — на свой страх и риск

Чем встречают гостей озера Славянского курорта

Что делать славянцам со «спорными» долгами за газ

Выставка картин и День йоги

Получателям субсидий предлагают погасить долги

Следят ли патрульные за скоростью

Также в разделе

Кубок Конфедераций стартовал в России

— 20 июня 2017 —

Восьмой по счёту футбольный турнир среди национальных сборных – Кубок конфедераций, проводимый под эгидой ФИФА, стартовал в России 17 июня. Этот турнир является генеральной репетицией перед чемпионатом мира, который состоится летом 2018 года в России.

Читать далее ⇒

Уорд ударами ниже пояса нокаутировал Ковалева

— 20 июня 2017 —

Матч-реванш Андре Уорда и Сергея Ковалева, который состоялся ранним воскресным утром 18 июня в Лас-Вегасе (США), вновь завершился победой американского боксера. 

Читать далее ⇒

ФК «Славянск» потерял очки в Лимане

— 19 июня 2017 —

17 июня были сыграны три матча седьмого тура чемпионата Донецкой области по футболу. В одном из них – в Лимане - встречались местный «Локомотив» и ФК «Славянск».

Читать далее ⇒

Славянские дзюдоисты завоевали семь медалей на турнире в Польше

— 19 июня 2017 —

17-18 июня в одном из наиболее живописных городов Польши – Бохне (35 км от Кракова) – состоялся традиционный, 20-й по счету, международный турнир по дзюдо среди юношей и девушек в трех возрастных категориях (2003-2004, 2005-2006, 2007-2008 годов рождения), в котором приняли участие 400 спортсменов из 11 стран Европы.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье ««Шахтер» и «Динамо» начали подготовку к сезону»

У футболистов донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» завершились краткосрочные летние каникулы и уже в середине июня оба гранда украинского футбола приступили к подготовке к новому сезону, который для обоих клубов стартует 15 июля в Одессе матчем за Суперкубок Украины.  

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В парке начали делать дорожки

Неизвестный меценат профинансировал реставрацию памятника Чехову

Конфликт на мотокроссе, повышение тарифов на воду и единая платежка - о чем мэр говорил с журналистами

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Безопасные каникулы и борьба с мошенничеством - приоритеты для полиции

Четыре вольера и флешмоб: молодежь Славянска присоединилась к зоозащитному движению

Славянские полицейские рассказали школьникам о правилах дорожного движения

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Суд выслушал сторону обвинения по делу Нели Штепы

На улице Лозановича случился потоп

В мкр-не Химик - перевыборы председателя комитета самоуправления

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Софинансирование путевок: деньги есть, системы нет

В первом квартале бюджет Славянска перевыполнен

Детям-сиротам купят квартиры

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Российский связной

Прямая речь

Небезбашенные

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

20 июня 2017

Кубок Конфедераций стартовал в России

Уорд ударами ниже пояса нокаутировал Ковалева

«Шахтер» и «Динамо» начали подготовку к сезону

19 июня 2017

ФК «Славянск» потерял очки в Лимане

Славянские дзюдоисты завоевали семь медалей на турнире в Польше

15 июня 2017

Безопасные каникулы и борьба с мошенничеством - приоритеты для полиции

Суд выслушал сторону обвинения по делу Нели Штепы

Четыре вольера и флешмоб: молодежь Славянска присоединилась к зоозащитному движению

Славянские полицейские рассказали школьникам о правилах дорожного движения

В парке начали делать дорожки

Неизвестный меценат профинансировал реставрацию памятника Чехову

На улице Лозановича случился потоп

Софинансирование путевок: деньги есть, системы нет

В первом квартале бюджет Славянска перевыполнен

В мкр-не Химик - перевыборы председателя комитета самоуправления

Две угрозы лета: бешенство и клещи

В Славянске состоялся съезд украинских эсперантистов

Первая неделя безвиза: полет нормальный

«Фо-степу» - 15 лет!

«Оазис»: мир Востока

Российский связной

14 июня 2017

Детям-сиротам купят квартиры

Конфликт на мотокроссе, повышение тарифов на воду и единая платежка - о чем мэр говорил с журналистами

К вопросу благоустройства

Неиспользованный ресурс: пляжных зон в Славянске могло быть больше

На Славкурорте и в Донце купаться безопасно. В других водоемах — на свой страх и риск

Чем встречают гостей озера Славянского курорта

Что делать славянцам со «спорными» долгами за газ

Выставка картин и День йоги

Получателям субсидий предлагают погасить долги

Следят ли патрульные за скоростью

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top