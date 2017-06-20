|20 июня 2017
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Матч-реванш Андре Уорда и Сергея Ковалева, который состоялся ранним воскресным утром 18 июня в Лас-Вегасе (США), вновь завершился победой американского боксера.
Первая встреча боксеров полутяжелого веса (до 79,4 кг) Уорда и Ковалева состоялась 19 ноября 2016 года. На тот момент в послужном списке и у Сергея, и у Андре, значились только победы. Ноябрьский бой, несмотря на нокдаун во втором раунде, по запискам трех судей с минимальным перевесом 114:113 выиграл Уорд. Ковалёв категорически не согласился с решением судей и потребовал реванш.
Спустя семь месяцев 33-летний Андре и 34-летний Сергей провели повторный поединок. И вновь в Лас-Вегасе. И вновь по его окончанию к его исходу были претензии у Ковалева. Бой был остановлен в восьмом раунде. Победа техническим нокаутом была присуждена американскому боксеру. В 8-м раунде Уорд потряс соперника ударом справа в челюсть. Сергея повело, Андре бросился на добивание, но при этом нанес несколько ударов ниже пояса. Видя, что Ковалев согнулся и ему тяжело продолжать бой, рефери Тони Уикс остановил поединок.
Стоит отметить, что в отличие от первой встречи боксеров 18 июня в ринге предпочтительнее выглядел именно Уорд. Но победу американца смазали последние удары ниже пояса, которые стали для Ковалева зацепкой на третий бой.
Уорд, сохранивший за собой чемпионские пояса по версиям WBA, IBF и WBO, заявил, что не собирается в третий раз боксировать с Ковалевым и возможно перейдет в другую весовую категорию.
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20 июня 2017
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• Уорд ударами ниже пояса нокаутировал Ковалева
• «Шахтер» и «Динамо» начали подготовку к сезону
19 июня 2017
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• Славянские дзюдоисты завоевали семь медалей на турнире в Польше
15 июня 2017
• Безопасные каникулы и борьба с мошенничеством - приоритеты для полиции
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• Четыре вольера и флешмоб: молодежь Славянска присоединилась к зоозащитному движению
• Славянские полицейские рассказали школьникам о правилах дорожного движения
• В парке начали делать дорожки
• Неизвестный меценат профинансировал реставрацию памятника Чехову
• На улице Лозановича случился потоп
• Софинансирование путевок: деньги есть, системы нет
• В первом квартале бюджет Славянска перевыполнен
• В мкр-не Химик - перевыборы председателя комитета самоуправления
• Две угрозы лета: бешенство и клещи
• В Славянске состоялся съезд украинских эсперантистов
• Первая неделя безвиза: полет нормальный
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• Детям-сиротам купят квартиры
• Конфликт на мотокроссе, повышение тарифов на воду и единая платежка - о чем мэр говорил с журналистами
• Неиспользованный ресурс: пляжных зон в Славянске могло быть больше
• На Славкурорте и в Донце купаться безопасно. В других водоемах — на свой страх и риск
• Чем встречают гостей озера Славянского курорта
• Что делать славянцам со «спорными» долгами за газ
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Комментарии к статье «Уорд ударами ниже пояса нокаутировал Ковалева»
Матч-реванш Андре Уорда и Сергея Ковалева, который состоялся ранним воскресным утром 18 июня в Лас-Вегасе (США), вновь завершился победой американского боксера.