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Фотофакт

К вопросу благоустройства

Уорд ударами ниже пояса нокаутировал Ковалева

Алексей Журавлев
20 июня 2017 Просмотров: 75 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Матч-реванш Андре Уорда и Сергея Ковалева, который состоялся ранним воскресным утром 18 июня в Лас-Вегасе (США), вновь завершился победой американского боксера. 

Первая встреча боксеров полутяжелого веса (до 79,4 кг) Уорда и Ковалева состоялась 19 ноября 2016 года. На тот момент в послужном списке и у Сергея, и у Андре, значились только победы. Ноябрьский бой, несмотря на нокдаун во втором раунде, по запискам трех судей с минимальным перевесом 114:113 выиграл Уорд. Ковалёв категорически не согласился с решением судей и потребовал реванш.

Спустя семь месяцев 33-летний Андре и 34-летний Сергей провели повторный поединок. И вновь в Лас-Вегасе. И вновь по его окончанию к его исходу были претензии у Ковалева. Бой был остановлен в восьмом раунде. Победа техническим нокаутом была присуждена американскому боксеру. В 8-м раунде Уорд потряс соперника ударом справа в челюсть. Сергея повело, Андре бросился на добивание, но при этом нанес несколько ударов ниже пояса. Видя, что Ковалев согнулся и ему тяжело продолжать бой, рефери Тони Уикс остановил поединок.

Стоит отметить, что в отличие от первой встречи боксеров 18 июня в ринге предпочтительнее выглядел именно Уорд. Но победу американца смазали последние удары ниже пояса,  которые стали для Ковалева зацепкой на третий бой. 

Уорд,  сохранивший за собой чемпионские пояса по версиям WBA, IBF и WBO, заявил, что не собирается в третий раз боксировать с Ковалевым и возможно перейдет в другую весовую категорию.

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Комментарии к статье «Уорд ударами ниже пояса нокаутировал Ковалева»

Матч-реванш Андре Уорда и Сергея Ковалева, который состоялся ранним воскресным утром 18 июня в Лас-Вегасе (США), вновь завершился победой американского боксера. 

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