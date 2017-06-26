Сборная Украины выиграла медальный зачет чемпионата Европы по боксу

Украинские боксеры продемонстрировала великолепный результат на домашнем чемпионате Европы по боксу, который проходил в Харькове на рингах Дворца спорта «Локомотив». В активе сборной Украины шесть медалей, из которых три высшей пробы.

Обладателями золотых наград стали Юрий Шестак (до 60 кг), Александр Хижняк (до 75 кг) и Виктор Выхрист (+91 кг). Причем Хижняк и Выхрист в финальных боях одержали безоговорочные победы со счетом 5:0.

«Серебро» континентального чемпионата досталось Николаю Буценко (до 56 кг), который в финале с минимальным отрывом (2:3) уступил Питеру Макгрейлу из Англии. Бронзовые медали получили Дмитрий Замотаев (до 52 кг) и Евгений Барабанов (до 69 кг).

В общекомандном зачете подопечные Дмитрия Сосновского с 6 наградами (3-1-2) заняли первое место. В число призеров соревнований также вошли сборные России (2-2-1) и Англии (1-6-1).

Лучшим боксером турнира стал украинский чемпион Александр Хижняк.