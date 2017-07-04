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Фотофакт

Молодежные увлечения

Кубок конфедераций: у Германии - «золото», Чили досталось - «серебро», Португалия получила «бронзу»

Алексей Журавлев
4 июля 2017 Просмотров: 65 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

2 июля в Санкт-Петербурге в финальном поединке турнира Германия с минимальным счетом переиграла Чили и завоевала очередной трофей.

Эти сборные были в одной группе Кубка конфедераций. 22 июня матч Германия – Чили завершился вничью – 1:1. Спустя 10 дней Бундестим доказал свое превосходство, выиграв в финале со счетом 1:0.  Единственный гол в игре забил Ларс Штиндль на 20-й минуте встречи.

Стоит отметить, что это очередной триумф футбольной Германии. Здесь будет уместно сказать, что 30 июня на молодежном Евро (U-21) победа также досталась футболистам Германии.

Что же касается Кубка конфедераций-2017, то Германия его вообще без главных звезд в составе. В Россию прилетели всего 3 игрока, выигравших «золото» ЧМ-2014, возраст 11 человек - моложе 25 лет, 10 человек до начала Кубка провели за сборную меньше 5 матчей.

При этом уже 13 лет Германия ни на одном крупном турнире (чемпионат мира, Евро, Кубок Конфедераций) не опускается ниже третьего места.

А у наставника Бундестим Йоахима Лева невероятная статистика: 94 турнирных матча, 74 победы (78,7%), 11 ничьих и 9 поражений.

В поединке за третье место Португалия в дополнительное время одолела Мексику – 2:1. В этом матче арбитр встречи Фахад Аль-Мирдаси из Саудовской Аравии назначил первый в истории турнира 11-метровый удар, посмотрев видеозапись эпизода. Арбитр не стал полагаться на мнение видеоассистентов и сам изучил видеоповторы. На них фол защитника мексиканца Маркеса был очевиден.

Полузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер был признан лучшим игроком Кубка Конфедераций. Кроме того, символические серебряный и бронзовый мячи были вручены Алексису Санчесу (Чили) и Леону Горецке (Германия). Лучшим голкипером был назван Клаудио Браво, который сумел отразить все три португальских удара в серии пенальти, обеспечив чилийцам место в финале турнира. 

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2 июля в Санкт-Петербурге в финальном поединке турнира Германия с минимальным счетом переиграла Чили и завоевала очередной трофей.

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