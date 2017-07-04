|4 июля 2017
|Просмотров: 65
|
2 июля в Санкт-Петербурге в финальном поединке турнира Германия с минимальным счетом переиграла Чили и завоевала очередной трофей.
Эти сборные были в одной группе Кубка конфедераций. 22 июня матч Германия – Чили завершился вничью – 1:1. Спустя 10 дней Бундестим доказал свое превосходство, выиграв в финале со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил Ларс Штиндль на 20-й минуте встречи.
Стоит отметить, что это очередной триумф футбольной Германии. Здесь будет уместно сказать, что 30 июня на молодежном Евро (U-21) победа также досталась футболистам Германии.
Что же касается Кубка конфедераций-2017, то Германия его вообще без главных звезд в составе. В Россию прилетели всего 3 игрока, выигравших «золото» ЧМ-2014, возраст 11 человек - моложе 25 лет, 10 человек до начала Кубка провели за сборную меньше 5 матчей.
При этом уже 13 лет Германия ни на одном крупном турнире (чемпионат мира, Евро, Кубок Конфедераций) не опускается ниже третьего места.
А у наставника Бундестим Йоахима Лева невероятная статистика: 94 турнирных матча, 74 победы (78,7%), 11 ничьих и 9 поражений.
В поединке за третье место Португалия в дополнительное время одолела Мексику – 2:1. В этом матче арбитр встречи Фахад Аль-Мирдаси из Саудовской Аравии назначил первый в истории турнира 11-метровый удар, посмотрев видеозапись эпизода. Арбитр не стал полагаться на мнение видеоассистентов и сам изучил видеоповторы. На них фол защитника мексиканца Маркеса был очевиден.
Полузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер был признан лучшим игроком Кубка Конфедераций. Кроме того, символические серебряный и бронзовый мячи были вручены Алексису Санчесу (Чили) и Леону Горецке (Германия). Лучшим голкипером был назван Клаудио Браво, который сумел отразить все три португальских удара в серии пенальти, обеспечив чилийцам место в финале турнира.
4 июля 2017
• Кубок конфедераций: у Германии - «золото», Чили досталось - «серебро», Португалия получила «бронзу»
• Руденко с травмой шеи провел с Поветкиным 12 раундов в ринге
30 июня 2017
• В карьере на Артема опять появилось сточное озеро
• На Артема с 9 этажа упала женщина
• Горожане строят в сквере «Мечта» площадку для выгула собак
• В Славянске болеют сальмонеллезом почти в два раза чаще, чем в других городах области
• Жукова – Железнодорожный – Мостовой: история одного переулка
• Как правильно выбрать подушку
29 июня 2017
• Общественные туалеты в Славянске строить не будут
• Тарифы на воду пока не поднимут, а проверки предпринимателей грядут
• В Славянске обсудили информационную составляющую гибридной войны
• Социальная реклама и конкурс мини-проектов: о чем мэр Славянска говорил с молодежью
• Славянцам рассказали, чем «кормят» зрителей украинские телеканалы
• День молодежи по-славянски: концерт, фестиваль и дискотека
27 июня 2017
• Девочка, которую искала вся область, найдена мертвой
• О проблемах с назначением субсидий
• Университетская: ремонт скоро начнется
• Въезд на Северное кладбище откроют
• К платежам за электричество вновь вопросы
• Из-за реконструкции дюкера в Славянске вновь отключили воду
• В Славянске День Конституции отметили торжественным собранием
• В Славянске создают форум местного развития
• ОСАГО В Украине: для чего нужен страховой полис на автомобиль
• Славянску нужна рабочая группа по вопросам предпринимательства
• Славянские аграрии планируют провести жатву за 14 дней
26 июня 2017
• Сборная Украины выиграла медальный зачет чемпионата Европы по боксу
• Девятый титул Роже Федерера в Галле
— 4 июля 2017 —
1 июля в Москве состоялся поединок в супертяжелой весовой категории, в котором украинский боксер Андрей Руденко единогласным решением судей проиграл бой россиянину Александру Поветкину.
— 26 июня 2017 —
Украинские боксеры продемонстрировали великолепный результат на домашнем чемпионате Европы по боксу, который проходил в Харькове на рингах Дворца спорта «Локомотив». В активе сборной Украины шесть медалей, из которых три высшей пробы.
— 26 июня 2017 —
Швейцарский теннисист Роже Федерер стал победителем турнира АТР в немецком Галле, переиграв в финале хозяина кортов Александра Зверева.
— 26 июня 2017 —
24 и 25 июня в Славянске в спортивном зале КДЮСШ прошел турнир по рукопашному бою и открытый чемпионат города борьбе самбо, посвященные Дню Конституции Украины.
Приветствую, гость! Вход
4 июля 2017
• Кубок конфедераций: у Германии - «золото», Чили досталось - «серебро», Португалия получила «бронзу»
• Руденко с травмой шеи провел с Поветкиным 12 раундов в ринге
30 июня 2017
• В карьере на Артема опять появилось сточное озеро
• На Артема с 9 этажа упала женщина
• Горожане строят в сквере «Мечта» площадку для выгула собак
• В Славянске болеют сальмонеллезом почти в два раза чаще, чем в других городах области
• Жукова – Железнодорожный – Мостовой: история одного переулка
• Как правильно выбрать подушку
29 июня 2017
• Общественные туалеты в Славянске строить не будут
• Тарифы на воду пока не поднимут, а проверки предпринимателей грядут
• В Славянске обсудили информационную составляющую гибридной войны
• Социальная реклама и конкурс мини-проектов: о чем мэр Славянска говорил с молодежью
• Славянцам рассказали, чем «кормят» зрителей украинские телеканалы
• День молодежи по-славянски: концерт, фестиваль и дискотека
27 июня 2017
• Девочка, которую искала вся область, найдена мертвой
• О проблемах с назначением субсидий
• Университетская: ремонт скоро начнется
• Въезд на Северное кладбище откроют
• К платежам за электричество вновь вопросы
• Из-за реконструкции дюкера в Славянске вновь отключили воду
• В Славянске День Конституции отметили торжественным собранием
• В Славянске создают форум местного развития
• ОСАГО В Украине: для чего нужен страховой полис на автомобиль
• Славянску нужна рабочая группа по вопросам предпринимательства
• Славянские аграрии планируют провести жатву за 14 дней
26 июня 2017
• Сборная Украины выиграла медальный зачет чемпионата Европы по боксу
• Девятый титул Роже Федерера в Галле
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Кубок конфедераций: у Германии - «золото», Чили досталось - «серебро», Португалия получила «бронзу»»
2 июля в Санкт-Петербурге в финальном поединке турнира Германия с минимальным счетом переиграла Чили и завоевала очередной трофей.