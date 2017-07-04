Волевая победа ФК «Славянск» и дерби лидеров на синтетике

В минувший уик-энд состоялись матчи 9 тура чемпионата Донецкой области по футболу. ФК «Славянск» в субботу, 1 июля, на стадионе «Химик» принимал команду «Доброе поле» и одержал волевую победу, забив решающий гол на последней минуте игры.

Гости из Доброполья забили довольно быстрый гол - на 9-й минуте отличился Косиневич. Пропущенный мяч заставил ФК «Славянск» активнее играть в атаке. Правда, до перерыва подопечным Виктора Порублева не удавалось серьезно потревожить стража ворот клуба «Доброе поле». При этом на игроков обеих команд действовал июльский зной. По этой причине арбитр матча Игорь Хоруженко в середине каждого из таймов устраивал дополнительный 2-минутный перерыв на водопой.

Во второй 45-минутке интенсивность событий на поле возросла. Денис Щелкунов хлестким ударом из-за пределов штрафной на 57-й минуте восстановил равновесие в счете. Через несколько минут Александр Оленев вывел ФК «Славянск» вперед. Косиневич за 10 минут до финального свистка оформил дубль и счет в поединке стал 2:2. Последнее слово в матче осталось за хозяевами. Рейд к воротам соперника совершил центральный защитник ФК «Славянск» Илья Мироненко и нанес неотразимый удар, который принес его команде волевую победу (3:2) и три зачетных турнирных очка.

Центральный матч тура и всего первого круга областного чемпионата был сыгран в воскресенье, 2 июля, в Краматорске на синтетическом поле в саду Бернацкого. Встречались лидера чемпионата – «Форум-Авто» и «Сапфир». Номинальные гости – футболисты «Сапфира», благодаря дублю лидера клуба Александра Сытника, одержали победу и сравнялись с командой «Форум-Авто» по набранным очкам. При этом «Форум-Авто» потерпел первое поражение.

Два пропущенных поединка 7 тура «Сапфир» - «Шахтер» и «ДВУОР-Легион» - «Доброе поле» состоятся 8 июля. Для остальных восьми команд чемпионата наступил летний перерыв, который продлится до 12 августа.

Результаты 9 тура

ФК «Славянск» - «Доброе поле» - 3:2

«Форум-Авто» - «Сапфир» - 1:2

«ДВУОР-Легион» - «Шахтер» - 1:7

ФК «Андреевка» - «Локомотив» - 9:1

«Хлебороб» - «Прометей» - 1:1

Пропущенные матчи 8 тура

«Сапфир» - «ДВУОР-Легион» - 4:0

«Шахтер» – ФК «Андреевка» - 8:1