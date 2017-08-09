|19 июля 2017
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Малорезультативным оказался стартовый тур чемпионата Украины по футболу. В шести поединках 1-го тура было забито всего 11 голов.
16 июля состоялись четыре матча. Наибольший интерес вызывала встреча в Запорожье, где бронзовый призер минувшего чемпионата луганская «Заря» принимала «Сталь» из Каменского. Неожиданно для многих игра завершилась победой «Стали», три очка которой принес фантастический выстрел со штрафного Андрея Якимова. И это главная сенсация тура.
«Шахтер» и «Динамо», разыгравшие 15 июля Суперкубок Украины, вышли на старт чемпионата 18-го числа. «Горняки» не испытали проблем в Полтаве, где уверенно разобрались с местной «Ворсклой» - 3:0. «Динамо» при пустых трибунах одержало домашнюю волевую победу в поединке против «Черноморца» - 2:1.
Результаты 1 тура
«Карпаты» – «Звезда» - 1:1 (Чачуа, 5 – Загальский, 37 (пен.)
«Мариуполь» – «Верес» – 0:0
«Александрия» – «Олимпик» - 0:2 (Хомутов, 17, Немчанинов, 36)
«Заря» – «Сталь» – 0:1 (Якимов, 60)
«Ворскла» – «Шахтер» - 0:3 (Феррейра, 27, Марлос, 66, Патрик, 90+4)
«Динамо» – «Черноморец» - 2:1 (Шепелев, 22, Ярмоленко, 42 – Хобленко, 13)
Анонс 2 тура
22 июля
"Черноморец" - "Сталь" 19:30, УНИАН
"Верес" - "Александрия" 17:00
"Шахтер" - "Динамо" 19:30, «Футбол 1»
23 июля
"Карпаты" - "Ворскла" 17:00, «2+2»
"Заря" - "Мариуполь" 19:30, «2+2»
"Звезда" - "Олимпик" 19:30
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Комментарии к статье «Сенсационное поражение «Зари»»
Малорезультативным оказался стартовый тур чемпионата Украины по футболу. В шести поединках 1-го тура было забито всего 11 голов.