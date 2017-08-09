Сенсационное поражение «Зари»

Малорезультативным оказался стартовый тур чемпионата Украины по футболу. В шести поединках 1-го тура было забито всего 11 голов.

16 июля состоялись четыре матча. Наибольший интерес вызывала встреча в Запорожье, где бронзовый призер минувшего чемпионата луганская «Заря» принимала «Сталь» из Каменского. Неожиданно для многих игра завершилась победой «Стали», три очка которой принес фантастический выстрел со штрафного Андрея Якимова. И это главная сенсация тура.

«Шахтер» и «Динамо», разыгравшие 15 июля Суперкубок Украины, вышли на старт чемпионата 18-го числа. «Горняки» не испытали проблем в Полтаве, где уверенно разобрались с местной «Ворсклой» - 3:0. «Динамо» при пустых трибунах одержало домашнюю волевую победу в поединке против «Черноморца» - 2:1.

Результаты 1 тура

«Карпаты» – «Звезда» - 1:1 (Чачуа, 5 – Загальский, 37 (пен.)

«Мариуполь» – «Верес» – 0:0

«Александрия» – «Олимпик» - 0:2 (Хомутов, 17, Немчанинов, 36)

«Заря» – «Сталь» – 0:1 (Якимов, 60)

«Ворскла» – «Шахтер» - 0:3 (Феррейра, 27, Марлос, 66, Патрик, 90+4)

«Динамо» – «Черноморец» - 2:1 (Шепелев, 22, Ярмоленко, 42 – Хобленко, 13)

Анонс 2 тура

22 июля

"Черноморец" - "Сталь" 19:30, УНИАН

"Верес" - "Александрия" 17:00

"Шахтер" - "Динамо" 19:30, «Футбол 1»

23 июля

"Карпаты" - "Ворскла" 17:00, «2+2»

"Заря" - "Мариуполь" 19:30, «2+2»

"Звезда" - "Олимпик" 19:30