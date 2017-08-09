Дуглас Коста перешел в «Ювентус», Хамес Родригес – в «Баварию», Кайл Уокер – в «МанСити»

|19 июля 2017
|Просмотров: 1009
|
Лето, футбольное межсезонье, а это значит, что на трансферном рынке руководители большинства европейских клубов активно заключают контракты с новыми игроками. За прошедшую неделю состоялось немало переходов, на которые стоит обратить внимание.
Туринский «Ювентус» арендовал у «Баварии» 26-летнего Дугласа Косту до 30 июня 2018 года за 6 млн. евро с возможностью последующего выкупа за 40 млн. евро. Сумма может увеличиться на 1 млн. евро при достижении определенных показателей.
Дуглас Коста перешел в немецкий клуб в 2015 году из донецкого «Шахтера». В прошедшем сезоне чемпионата Германии Коста сыграл в 23 матчах, забил четыре гола и отдал шесть голевых передач.
Последним клубом Алвеса был туринский «Ювентус», с которым футболист победил в чемпионате Италии и дошел до финала Лиги чемпионов.
Колумбийский полузащитник Хамес Родригес официально стал игроком мюнхенской «Баварии».
«Бавария» арендовала Хамеса у «Реала» на 2 года. За аренду хавбека мюнхенский клуб заплатит «Реалу» 10 миллионов евро, после чего у них будет опция выкупа 26-летнего игрока за 35-40 миллионов евро.
«Манчестер Сити» подписал 5-летний контракт с защитником «Тоттенхэма» Кайлом Уокером. Трансферная стоимость игрока составила 50 миллионов фунтов стерлингов, что автоматически сделало Кайла самым дорогим футболистом Англии. 27-летний Уокер стал третьим новичком команды Пепа Гвардиолы после Бернардо Силвы и Эдерсона.
Кайл Уокер перешел в «Тоттенхэм» в 2009 году. На его счету 229 официальных матчей в составе «Шпор» и 4 мяча. Также Кайл провел 27 встреч за сборную Англии и выступил на Евро-2016.
Самая сенсационная новость нынешнего трансферного рынка это переход защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи в «Милан». «Россо-нери» заплатят «Юве» за Бонуччи 42 миллиона евро, выплаты будут производиться в течение трех лет.
Игрок сборной Италии должен пройти медицинский осмотр, после чего подпишет с «Миланом» 5-летний контракт. Годовая зарплата футболиста составит 8 млн. евро плюс еще два млн. в качестве бонусов. Таким образом, 30-летний защитник станет самым высокооплачиваемым футболистом когда-либо игравшим в чемпионате Италии. В минувшем сезоне Бонуччи провел в Серии А 29 матчей и забил три гола.
Еще одна потеря «Ювентуса» - это Дани Алвес. Бразильский защитник перешёл в «ПСЖ» на правах свободного агента. Алвес подписал с парижской командой соглашение, которое будет рассчитано до 30 июня 2019 года. В новом клубе 34-летний бразилец будет выступать под 32-м номером.
Интересно, что «Манчестер Сити» также предлагал Дани Алвесу контракт на два года, однако «ПСЖ» пообещал ему зарплату в 230 тыс. фунтов в неделю - и поэтому бразилец выбрал именно «ПСЖ».
Полузащитник сборной Франции Тимуэ Бакайоко перешел из «Монако» в «Челси». 22-летний француз подписал с лондонским клубом контракт на 5 лет. Сумма трансфера составила 45 млн. евро.
Украинский хавбек Руслан Ротань официально стал игроком пражской «Славии». Игрок сборной Украины подписал однолетний контракт с чешским клубом.
9 августа 2017
• В «Славгорводоканале» подсчитали, сколько должна стоить вода в 2018 году
• Общежитию «Славтяжмаша» отключили газ
• «Семерка»остановилась: идет ремонт дороги
• Дорожный ремонт вновь подвергся критике
• Облгосадминистрация переехала
• Жеребьевка Лиги Европы: Маритиму» - «Динамо»К и БАТЭ - «Александрия»
• Безумные цифры: 222 млн. евро за Неймара
• «Реал» - обладатель Суперкубка УЕФА по футболу
• Ломаченко-Марриага: танцы в ринге, рассечение, нокдауны «Скорпиона»
8 августа 2017
• Зачем водоканал требует техусловия и устанавливать водомеры в колодцы
• Водоснабжение Славянска сокращали из-за аварии
• Брусничка отреагировала на предупреждение
• Соболевка задыхается без воды
• «Дайте мне жилье»: потерявшая квартиру женщина продолжает атаковать мэра
• Арендатор виллы «Мария» просит согласование на ремонт. Рабочая группа против
• В Славянске отпраздновали вторую годовщину Национальной полиции Украины
7 августа 2017
4 августа 2017
• В течение одного дня полицейские Славянска задержали двух сторонников «русского мира»
• Открытие молодежного центра в Славянске затягивается из-за незавершенного ремонта
• Славянцев проверили на гепатит
• Доступные лекарства: что и где можно получить бесплатно
• Блокпост из-под Славянска перенесли на границу с Харьковской областью
• Житель Славянска убил собаку, протащив машиной по улицам
• Обновленный тент сцены снова испортили
• Нужен ли Славянску троллейбус до Константиновки
• Стоимость капремонта пятого маршрута пересчитают
• Почему СТрУ не добавляет троллейбусы на второй маршрут
3 августа 2017
• Участникам конкурса мини-проектов расскажут, как правильно оформить заявку
• Полиция отметит второй день рождения
— 9 августа 2017 —
4 августа в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.
— 9 августа 2017 —
Продолжительные июльские слухи о переходе звездного бразильца Неймара из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» подтвердились. 3 августа был оформлен рекордный в истории футбола трансфер.
— 9 августа 2017 —
Во вторник, 8 августа, в столице Македонии – городе Скопье - был сыгран матч за Суперкубок УЕФА, в котором мадридский «Реал» одолел «Манчестер «Юнайтед» и в четвертый раз завоевал почетный трофей, причем второй раз кряду.
— 9 августа 2017 —
Ранним воскресным утром, 6 августа, в Лос-Анджелесе Василий Ломаченко одержал очередную, вполне прогнозируемую досрочную победу над Мигелем Маррриагой из Колумбии по прозвищу «Скорпион», техническим нокаутом в восьмом раунде.
Приветствую, гость! Вход
9 августа 2017
• В «Славгорводоканале» подсчитали, сколько должна стоить вода в 2018 году
• Общежитию «Славтяжмаша» отключили газ
• «Семерка»остановилась: идет ремонт дороги
• Дорожный ремонт вновь подвергся критике
• Облгосадминистрация переехала
• Жеребьевка Лиги Европы: Маритиму» - «Динамо»К и БАТЭ - «Александрия»
• Безумные цифры: 222 млн. евро за Неймара
• «Реал» - обладатель Суперкубка УЕФА по футболу
• Ломаченко-Марриага: танцы в ринге, рассечение, нокдауны «Скорпиона»
8 августа 2017
• Зачем водоканал требует техусловия и устанавливать водомеры в колодцы
• Водоснабжение Славянска сокращали из-за аварии
• Брусничка отреагировала на предупреждение
• Соболевка задыхается без воды
• «Дайте мне жилье»: потерявшая квартиру женщина продолжает атаковать мэра
• Арендатор виллы «Мария» просит согласование на ремонт. Рабочая группа против
• В Славянске отпраздновали вторую годовщину Национальной полиции Украины
7 августа 2017
4 августа 2017
• В течение одного дня полицейские Славянска задержали двух сторонников «русского мира»
• Открытие молодежного центра в Славянске затягивается из-за незавершенного ремонта
• Славянцев проверили на гепатит
• Доступные лекарства: что и где можно получить бесплатно
• Блокпост из-под Славянска перенесли на границу с Харьковской областью
• Житель Славянска убил собаку, протащив машиной по улицам
• Обновленный тент сцены снова испортили
• Нужен ли Славянску троллейбус до Константиновки
• Стоимость капремонта пятого маршрута пересчитают
• Почему СТрУ не добавляет троллейбусы на второй маршрут
3 августа 2017
• Участникам конкурса мини-проектов расскажут, как правильно оформить заявку
• Полиция отметит второй день рождения
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Дуглас Коста перешел в «Ювентус», Хамес Родригес – в «Баварию», Кайл Уокер – в «МанСити»»
Лето, футбольное межсезонье, а это значит, что на трансферном рынке руководители большинства европейских клубов активно заключают контракты с новыми игроками. За прошедшую неделю состоялось немало переходов, на которые стоит обратить внимание.