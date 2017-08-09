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Фотофакт

На страже правопорядка

Дуглас Коста перешел в «Ювентус», Хамес Родригес – в «Баварию», Кайл Уокер – в «МанСити»

Алексей Журавлев
19 июля 2017 Просмотров: 1009 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Хамес Родригес ближайшие два года проведет в "Баварии".

Лето, футбольное межсезонье, а это значит, что на трансферном рынке руководители большинства европейских клубов активно заключают контракты с новыми игроками. За прошедшую неделю состоялось немало переходов, на которые стоит обратить внимание.

Дуглас Коста

Туринский «Ювентус» арендовал у «Баварии» 26-летнего Дугласа Косту до 30 июня 2018 года за 6 млн. евро с возможностью последующего выкупа за 40 млн. евро. Сумма может увеличиться на 1 млн. евро при достижении определенных показателей.

Дуглас Коста перешел в немецкий клуб в 2015 году из донецкого «Шахтера». В прошедшем сезоне чемпионата Германии Коста сыграл в 23 матчах, забил четыре гола и отдал шесть голевых передач.

Хамес Родригес

Последним клубом Алвеса был туринский «Ювентус», с которым футболист победил в чемпионате Италии и дошел до финала Лиги чемпионов.

Колумбийский полузащитник Хамес Родригес официально стал игроком мюнхенской «Баварии».

«Бавария» арендовала Хамеса у «Реала» на 2 года. За аренду хавбека мюнхенский клуб заплатит «Реалу» 10 миллионов евро, после чего у них будет опция выкупа 26-летнего игрока за 35-40 миллионов евро.

Кайл Уокер

«Манчестер Сити» подписал 5-летний контракт с защитником «Тоттенхэма» Кайлом Уокером. Трансферная стоимость игрока составила 50 миллионов фунтов стерлингов, что автоматически сделало Кайла самым дорогим футболистом Англии. 27-летний Уокер стал третьим новичком команды Пепа Гвардиолы после Бернардо Силвы и Эдерсона.

Кайл Уокер перешел в «Тоттенхэм» в 2009 году. На его счету 229 официальных матчей в составе «Шпор» и 4 мяча. Также Кайл провел 27 встреч за сборную Англии и выступил на Евро-2016.

Леонардо Бонуччи

Самая сенсационная новость нынешнего трансферного рынка это переход защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи в «Милан». «Россо-нери» заплатят «Юве» за Бонуччи 42 миллиона евро, выплаты будут производиться в течение трех лет.

Игрок сборной Италии должен пройти медицинский осмотр, после чего подпишет с «Миланом» 5-летний контракт. Годовая зарплата футболиста составит 8 млн. евро плюс еще два млн. в качестве бонусов. Таким образом, 30-летний защитник станет самым высокооплачиваемым футболистом когда-либо игравшим в чемпионате Италии. В минувшем сезоне Бонуччи провел в Серии А 29 матчей и забил три гола.

Дани Алвес

Еще одна потеря «Ювентуса» - это Дани Алвес. Бразильский защитник перешёл в «ПСЖ» на правах свободного агента. Алвес подписал с парижской командой соглашение, которое будет рассчитано до 30 июня 2019 года. В новом клубе 34-летний бразилец будет выступать под 32-м номером.

Интересно, что «Манчестер Сити» также предлагал Дани Алвесу контракт на два года, однако «ПСЖ» пообещал ему зарплату в 230 тыс. фунтов в неделю - и поэтому бразилец выбрал именно «ПСЖ».

Тимуэ Бакайоко

Полузащитник сборной Франции Тимуэ Бакайоко перешел из «Монако» в «Челси». 22-летний француз подписал с лондонским клубом контракт на 5 лет. Сумма трансфера составила 45 млн. евро.

Руслан Ротань

Украинский хавбек Руслан Ротань официально стал игроком пражской «Славии». Игрок сборной Украины подписал однолетний контракт с чешским клубом.

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Комментарии к статье «Дуглас Коста перешел в «Ювентус», Хамес Родригес – в «Баварию», Кайл Уокер – в «МанСити»»

Лето, футбольное межсезонье, а это значит, что на трансферном рынке руководители большинства европейских клубов активно заключают контракты с новыми игроками. За прошедшую неделю состоялось немало переходов, на которые стоит обратить внимание.

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