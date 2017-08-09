«Золото» Харлан и «бронза» Кривицкой

На чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Лейпциге (Германия) в активе сборной Украины две медали. «Золото» завоевала Ольга Харлан, «бронзу» - Елена Кривицкая.

Сначала в Лейпциге на мировом первенстве отличилась Ольга Харлан. Украинская саблистка выиграла индивидуальные соревнования. Причем третий раз в карьере. А с учетом двух золотых наград в командных состязаниях, Харлан является пятикратной чемпионкой планеты.

В финальном поединке чемпионата мира в Лейпциге Ольга со счетом 15:5 победила Аззе Бесбес из Туниса.

Елена Кривицкая стала обладателем бронзовой медали соревнований фехтовальщиц на шпаге. Во встрече за выход в финал Елена уступила представительницы Польши Еве Нелип – 10:15. При этом на счету Кривицкой победа над фавориткой турнира Сун Ивень (15:13), которую она одержала на стадии 1/8 финала.