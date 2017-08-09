 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска





Loading...

Фотофакт

На страже правопорядка

«Серебро» пловца-стайера Романчука, девять наград и экстремалы-хай-дайверы

Алексей Журавлев
1 августа 2017 Просмотров: 1112 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Михаил Романчук.

В минувший уик-энд в Будапеште завершился чемпионат мира по водным видам спорта, соревнования которого растянулись на две с половиной недели – с 14 по 30 июля. В столице Венгрии сборная Украины выиграла девять медалей и по количеству наград это лучший результат национальной команды в истории. 

Обладателем девятой по счету медали на мировом первенстве в Будапеште среди украинцев стал Михаил Романчук. 20-летний украинский пловец-стайер на дистанции 1500 метров вольным стилем финишировал вторым с результатом 14 минут 37,14 секунд – национальный рекорд. И это «серебро». Романчук уступил чуть больше секунды олимпийскому чемпиону Грегорио  Пальтриньери из Италии.

Ранее бронзовую медаль в соревнованиях среди пловцов взял Андрей Говоров, который занял 3-е место в заплыве на 50 метров баттерфляем. Также «бронза» в активе дуэта Илья Кваша и Олег Колодий в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина. Целый урожай бронзовых медалей  - 5 по счету - собрали украинские синхронистки. При этом команда в составе Анны Волошиной, Елизаветы Яхно, Анастасии Савчук, Ксении Сидоренко, Александры Кашубы, Марины Алексеевой, Владиславы Алексеевой и Яны Нарежной в произвольной программе получила серебряную награду.

Итоговый показатель сборной Украины на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште – девять медалей: две серебряных и семь бронзовых. По количеству наград – это лучший результат в истории.  В 2003 году в Барселоне украинцы завоевали семь медалей: 2 «золота», 3 «серебра» и 2 «бронзы».

При этом в столице Венгрии сборная Украины расположилась только на 9-м месте. Вне конкуренции были представители США - 46 наград (21-12-13,) второе место у сборной Китая - 30 (12-12-6), третье место у команды России - 25 (11-6-8).

Стоит добавить, что в Будапеште проходили соревнования и среди экстремалов - хай-дайверов. Мужчины "летят" в воду с высоты 27 метров (это примерно крыша девятиэтажного дома), женщины – с 20 метров (6-7 этаж). Скорость погружения в воду – 100 км/ч. Победителя определяют по сумме очков за сложность элементов и чистоту исполнения. Все как в классических прыжках в воду – только там вышка это 10 метров. В воде дежурят водолазы, готовые в случае чего помочь спортсменам, но серьезных травм в хай-дайвинге, как ни удивительно, практически нет. Украинский след в соревнованиях хай-дайверов - 11-е место Алексея Пригорова в финале.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

9 августа 2017

В «Славгорводоканале» подсчитали, сколько должна стоить вода в 2018 году

Общежитию «Славтяжмаша» отключили газ

«Семерка»остановилась: идет ремонт дороги

Дорожный ремонт вновь подвергся критике

Облгосадминистрация переехала

Жеребьевка Лиги Европы: Маритиму» - «Динамо»К и БАТЭ - «Александрия»

Безумные цифры: 222 млн. евро за Неймара

«Реал» - обладатель Суперкубка УЕФА по футболу

Ломаченко-Марриага: танцы в ринге, рассечение, нокдауны «Скорпиона»

8 августа 2017

Зачем водоканал требует техусловия и устанавливать водомеры в колодцы

Водоснабжение Славянска сокращали из-за аварии

Брусничка отреагировала на предупреждение

Соболевка задыхается без воды

«Дайте мне жилье»: потерявшая квартиру женщина продолжает атаковать мэра

Арендатор виллы «Мария» просит согласование на ремонт. Рабочая группа против

В Славянске отпраздновали вторую годовщину Национальной полиции Украины

7 августа 2017

На страже правопорядка

4 августа 2017

В течение одного дня полицейские Славянска задержали двух сторонников «русского мира»

Открытие молодежного центра в Славянске затягивается из-за незавершенного ремонта

Славянцев проверили на гепатит

Доступные лекарства: что и где можно получить бесплатно

Блокпост из-под Славянска перенесли на границу с Харьковской областью

Житель Славянска убил собаку, протащив машиной по улицам

Обновленный тент сцены снова испортили

Нужен ли Славянску троллейбус до Константиновки

Стоимость капремонта пятого маршрута пересчитают

Почему СТрУ не добавляет троллейбусы на второй маршрут

3 августа 2017

Зеленая инфраструктура

Участникам конкурса мини-проектов расскажут, как правильно оформить заявку

Полиция отметит второй день рождения

Когда газовые счетчики выносят из дома

Также в разделе

Жеребьевка Лиги Европы: Маритиму» - «Динамо»К и БАТЭ - «Александрия»

— 9 августа 2017 —

4 августа в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы. 

Читать далее ⇒

Безумные цифры: 222 млн. евро за Неймара

— 9 августа 2017 —

Продолжительные июльские слухи о переходе звездного бразильца Неймара из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» подтвердились. 3 августа был оформлен рекордный в истории футбола трансфер. 

Читать далее ⇒

«Реал» - обладатель Суперкубка УЕФА по футболу

— 9 августа 2017 —

Во вторник, 8 августа, в столице Македонии – городе Скопье - был сыгран матч за Суперкубок УЕФА, в котором мадридский «Реал» одолел «Манчестер «Юнайтед» и в четвертый раз завоевал почетный трофей, причем второй раз кряду.

Читать далее ⇒

Ломаченко-Марриага: танцы в ринге, рассечение, нокдауны «Скорпиона»

— 9 августа 2017 —

Ранним воскресным утром, 6 августа, в Лос-Анджелесе Василий Ломаченко одержал очередную, вполне прогнозируемую досрочную победу над Мигелем Маррриагой из Колумбии по прозвищу «Скорпион», техническим нокаутом в восьмом раунде.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье ««Серебро» пловца-стайера Романчука, девять наград и экстремалы-хай-дайверы»

В минувший уик-энд в Будапеште завершился чемпионат мира по водным видам спорта, соревнования которого растянулись на две с половиной недели – с 14 по 30 июля. В столице Венгрии сборная Украины выиграла девять медалей и по количеству наград это лучший результат национальной команды в истории. 

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

«Семерка»остановилась: идет ремонт дороги

Дорожный ремонт вновь подвергся критике

Облгосадминистрация переехала

Все материалы рубрики ⇒

Общество

«Дайте мне жилье»: потерявшая квартиру женщина продолжает атаковать мэра

В Славянске отпраздновали вторую годовщину Национальной полиции Украины

Открытие молодежного центра в Славянске затягивается из-за незавершенного ремонта

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В течение одного дня полицейские Славянска задержали двух сторонников «русского мира»

Житель Славянска убил собаку, протащив машиной по улицам

Обновленный тент сцены снова испортили

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

В «Славгорводоканале» подсчитали, сколько должна стоить вода в 2018 году

Общежитию «Славтяжмаша» отключили газ

Зачем водоканал требует техусловия и устанавливать водомеры в колодцы

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Всё горел огонёк

Природовъедение

Старый знакомый

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

9 августа 2017

В «Славгорводоканале» подсчитали, сколько должна стоить вода в 2018 году

Общежитию «Славтяжмаша» отключили газ

«Семерка»остановилась: идет ремонт дороги

Дорожный ремонт вновь подвергся критике

Облгосадминистрация переехала

Жеребьевка Лиги Европы: Маритиму» - «Динамо»К и БАТЭ - «Александрия»

Безумные цифры: 222 млн. евро за Неймара

«Реал» - обладатель Суперкубка УЕФА по футболу

Ломаченко-Марриага: танцы в ринге, рассечение, нокдауны «Скорпиона»

8 августа 2017

Зачем водоканал требует техусловия и устанавливать водомеры в колодцы

Водоснабжение Славянска сокращали из-за аварии

Брусничка отреагировала на предупреждение

Соболевка задыхается без воды

«Дайте мне жилье»: потерявшая квартиру женщина продолжает атаковать мэра

Арендатор виллы «Мария» просит согласование на ремонт. Рабочая группа против

В Славянске отпраздновали вторую годовщину Национальной полиции Украины

7 августа 2017

На страже правопорядка

4 августа 2017

В течение одного дня полицейские Славянска задержали двух сторонников «русского мира»

Открытие молодежного центра в Славянске затягивается из-за незавершенного ремонта

Славянцев проверили на гепатит

Доступные лекарства: что и где можно получить бесплатно

Блокпост из-под Славянска перенесли на границу с Харьковской областью

Житель Славянска убил собаку, протащив машиной по улицам

Обновленный тент сцены снова испортили

Нужен ли Славянску троллейбус до Константиновки

Стоимость капремонта пятого маршрута пересчитают

Почему СТрУ не добавляет троллейбусы на второй маршрут

3 августа 2017

Зеленая инфраструктура

Участникам конкурса мини-проектов расскажут, как правильно оформить заявку

Полиция отметит второй день рождения

Когда газовые счетчики выносят из дома

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top