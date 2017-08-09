«Серебро» пловца-стайера Романчука, девять наград и экстремалы-хай-дайверы

|1 августа 2017
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В минувший уик-энд в Будапеште завершился чемпионат мира по водным видам спорта, соревнования которого растянулись на две с половиной недели – с 14 по 30 июля. В столице Венгрии сборная Украины выиграла девять медалей и по количеству наград это лучший результат национальной команды в истории.
Обладателем девятой по счету медали на мировом первенстве в Будапеште среди украинцев стал Михаил Романчук. 20-летний украинский пловец-стайер на дистанции 1500 метров вольным стилем финишировал вторым с результатом 14 минут 37,14 секунд – национальный рекорд. И это «серебро». Романчук уступил чуть больше секунды олимпийскому чемпиону Грегорио Пальтриньери из Италии.
Ранее бронзовую медаль в соревнованиях среди пловцов взял Андрей Говоров, который занял 3-е место в заплыве на 50 метров баттерфляем. Также «бронза» в активе дуэта Илья Кваша и Олег Колодий в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина. Целый урожай бронзовых медалей - 5 по счету - собрали украинские синхронистки. При этом команда в составе Анны Волошиной, Елизаветы Яхно, Анастасии Савчук, Ксении Сидоренко, Александры Кашубы, Марины Алексеевой, Владиславы Алексеевой и Яны Нарежной в произвольной программе получила серебряную награду.
Итоговый показатель сборной Украины на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште – девять медалей: две серебряных и семь бронзовых. По количеству наград – это лучший результат в истории. В 2003 году в Барселоне украинцы завоевали семь медалей: 2 «золота», 3 «серебра» и 2 «бронзы».
При этом в столице Венгрии сборная Украины расположилась только на 9-м месте. Вне конкуренции были представители США - 46 наград (21-12-13,) второе место у сборной Китая - 30 (12-12-6), третье место у команды России - 25 (11-6-8).
Стоит добавить, что в Будапеште проходили соревнования и среди экстремалов - хай-дайверов. Мужчины "летят" в воду с высоты 27 метров (это примерно крыша девятиэтажного дома), женщины – с 20 метров (6-7 этаж). Скорость погружения в воду – 100 км/ч. Победителя определяют по сумме очков за сложность элементов и чистоту исполнения. Все как в классических прыжках в воду – только там вышка это 10 метров. В воде дежурят водолазы, готовые в случае чего помочь спортсменам, но серьезных травм в хай-дайвинге, как ни удивительно, практически нет. Украинский след в соревнованиях хай-дайверов - 11-е место Алексея Пригорова в финале.
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Комментарии к статье ««Серебро» пловца-стайера Романчука, девять наград и экстремалы-хай-дайверы»
В минувший уик-энд в Будапеште завершился чемпионат мира по водным видам спорта, соревнования которого растянулись на две с половиной недели – с 14 по 30 июля. В столице Венгрии сборная Украины выиграла девять медалей и по количеству наград это лучший результат национальной команды в истории.