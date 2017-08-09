Спортсмены БК «Триада» выиграли две награды на чемпионате Европы по боевому самбо

28-29 июля в Сплите (Хорватия) состоялся чемпионат Европы по боевому самбо среди юношей, юниоров и мужчин, в котором приняли участие более 240 сильнейших спортсменов 16 стран, включая Украину.

В составе украинской сборной на европейском первенстве выступали три представителя Донецкой области, из которых два – воспитанники славянского бойцовского клуба «Триада» (тренеры Андрей Безуглый, Сергей Богуш) - Владислав Шульга и Сергей Богович и спортсмен из Константиновки - Захар Люлин.

И Владислав Шульга (+18 лет, 62 кг) и Сергей Богович (+18 лет, 90 кг) завоевали в Сплите серебряные награды, выполнив при этом норматив мастера спорта международного класса по боевому самбо. Также «серебро» чемпионата выиграл Захар Люлин (16-17 лет, 57 кг).