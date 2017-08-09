«Реал» - обладатель Суперкубка УЕФА по футболу

Во вторник, 8 августа, в столице Македонии – городе Скопье - был сыгран матч за Суперкубок УЕФА, в котором мадридский «Реал» одолел «Манчестер «Юнайтед» и в четвертый раз завоевал почетный трофей, причем второй раз кряду.

Победитель Лиги чемпионов-2017- «Реал» переиграл победителя Лиги Европы – «МЮ» со счетом 2:1. Королевский клуб доминировал на поле большую часть поединка, особенно здорово подопечные Зинедина Зидана провели первый тайм. До перерыва «сливочных» вперед вывел точный удар Каземиро. Правда, когда бразильский «опорник» забивал гол, он находился в положении вне игры. Где же, видеоповторы?

Во второй половине встречи Иско, признанный УЕФА лучшим игроком матча, увеличил преимущество «Реала». «МЮ» ответил голом престижа новичка команды Ромелу Лукаку.

Теперь в коллекции Королевского клуба четыре титула Суперкубка УЕФА. Больше только у «Барселоны» и «Милана» - по 5.

Нынешняя победа обогатила мадридский гранд на 5 млн. евро. Проигравшим – футболистам «МЮ» - достался также солидный куш – 3 млн. евро.

Англия

Суперкубок Англии в нынешнем сезоне достался футболистам «Арсенала». 6 августа «канониры» переиграли в лондонском дерби «Челси» в серии послематчевых пенальти – 4:1. Основное время поединка завершилось со счетом 1:1. Примечательно, что впервые на Туманном Альбионе использовалась новая система пробития ударов с 11-метровой отметки. Специалисты успели уже дать ей название – «теннисная» система – 1-2-2 … Новая система призвана уравнять шансы команд, поскольку по статистике в 60% случаев победу в сериях по общепринятым правилам одерживает команда, пробивающая первой. В составе «Челси» пенальти не реализовали голкипер Тибо Куртуа и новичок Альваро Мората.

Германия

Мюнхенская "Бавария" в шестой раз в истории завоевала Суперкубок Германии. В принципиальном поединке подопечные Карло Анчелотти в Дортмунде взяли верх над местной «Боруссией» - 2:2 и 5:4 по пенальти. Стоит отметить, что в основное время «Бавария» проигрывала дважды – 0:1, 1:2, но сумела спасти положение. Причем второй гол «Бавария» забила на 88-й минуте – отличился Киммих.