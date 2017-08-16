Руни забивает за «Эвертон», голевой дебют Неймара за «ПСЖ», спектакль на «Стадио Олимпико»

В минувший уик-энд закипела жизнь в ведущих футбольных европейских странах. В Англии и Франции состоялись поединки национальных первенств, а в Италии и Испании – матчи за Суперкубок страны.

В стартовой встрече чемпионата Англии «Эвертон» переиграл «Сток Сити» со счетом 1:0. Единственный мяч в игре забил Уэйн Руни. Для 31-летнего форварда этот матч стал первым после возвращения из клуба «Манчестер Юнайтед» в родную команду. При этом Уэйн установил рекорд по перерыву в забитых голах за один клуб английской Премьер-лиги.

13 апреля 2004 года Руни забил последний гол в сезоне 2003/2004 за «Эвертон», а следующий сезон уже проводил в «МЮ». Этим летом, спустя 13 лет, Уэйн вернулся в «Эвертон». Таким образом, промежуток между двумя голами форварда за клуб из Ливерпуля составил 4869 дней.

Англия, 1-й тур

«Арсенал» - «Лестер» - 4:3

«Уотфорд» - «Ливерпуль» - 3:3

«МЮ» - «Вест Хэм» - 4:0

«Ньюкасл» - «Тоттенхэм» - 0:2

«Челси» - «Бернли» - 2:3

«Брайтон» - «МанСити» - 0:2

12 августа бразильский нападающий Неймар дебютировал в составе «ПСЖ» в матче 2-го тура чемпионата Франции против «Генгама» (3:0), и сразу же забил свой первый гол за парижский клуб. Форвард сумел отличиться на 82-й минуте матча. Перед этим Неймар отдал результативную передачу. Также стоит отметить, что Неймар совершил 11 обводок – это лучший показатель за один матч чемпионата Франции с апреля 2016 года.

Невероятная концовка произошла в матче за Суперкубок Италии, в котором «Лацио» в Риме на родном «Стадио Олимпико» обыграл «Ювентус» со счетом 3:2.

«Лацио» обеспечил себе комфортное преимущество в счете после дубля Чиро Иммобиле. Но под самый занавес встречи «Ювентус» смог отыграться: дубль оформил Пауло Дибала. Однако последнее слово в поединке осталось за римским клубом. На 3-й компенсированной арбитром минуте гол Алессандро Мурджи принес победу, а с ней и почетный трофей, для «Лацио».

В Испании Суперкубок страны разыгрывается из двух матчей. В первой игре, которая состоялась 13 августа, на стадионе «Ноу Камп», «Барселона» уступила «Реалу» со счетом 1:3. Ответный поединок в Мадриде состоится 17 августа.

Лига чемпионов

Раунд плей-офф, первые матчи

«Карабах» - «Копенгаген» - 1:0

АПОЕЛ - «Славия» 2:0

«Янг Бойз» - ЦСКА - 0:1

«Хоффенхайм» - «Ливерпуль» - 1:2

«Спортинг» - «Стяуа» - 0:0