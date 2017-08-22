Гвоздик нокаутировал Бейкера и вызвал на бой Уорда

Поединок Гвоздик (14-0, 12 КО) – Бейкер (16-2, 12 КО) проходил в рамках полутяжелого веса – 79,4 кг. Превосходство 30-летнего украинского боксера было заметно со стартовых раундов боя. И в 6-м раунде рефери был вынужден остановить поединок. Сначала Александр отправил соперника на помост ринга правым боковым, а затем обрушил град ударов на Крейга, который стоял беззащитно возле канатов. Александр сохранил за собой титул чемпиона Северной Америки по версии NABF, а также бросил вызов чемпиону мира по версиям WBA, WBО и IBF Андре Уорду (32-0, 12 КО).

«Думаю, что уже готов, - сказал Гвоздик. - Хочу стать чемпионом мира, а для этого нужно одолеть действующего чемпиона. Уорд имеет наибольшее количество поясов. Как по мне, он является лучшим боксёром во всех категориях. Нужно сражаться с сильными соперниками».