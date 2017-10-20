«Сапфир» - чемпион Донецкой области по футболу!

Только в заключительном туре чемпионата Донецкой области по футболу определился его победитель. Чемпионом турнира стал краматорский «Сапфир», одержавший в 18-м туре победу в дерби над своим главным конкурентом – командой «Форум-Авто».

«Сапфир» одолел «Форум-Авто» со счетом 2:1. Кстати, с таким же счетом завершился и поединок первого круга между этими клубами. В составе победителей отличились Александр Сытник и Александр Мачулин. На данный момент в активе Сытника 34 забитых мяча. При этом у «Сапфира» еще есть одна пропущенная игра в чемпионате – против «Локомотива» из Лимана.

Дебютант областных соревнований «Форум-Авто» завоевал «серебро». Родинский «Шахтер» стал бронзовым призером чемпионата.

Результаты 18 тура

«Доброе поле» - ФК «Славянск» - 3:1

«Сапфир» - «Форум-Авто» - 2:1

«Шахтер» - ДВУОР – 6:1

«Локомотив» - «Андреевка» - 9:0

«Прометей» - «Хлебороб» - 3:0