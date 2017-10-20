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Знаменательная дата

«Сапфир» - чемпион Донецкой области по футболу!

Алексей Журавлев
10 октября 2017 Просмотров: 452 Нравится: 3 | Не нравится: 0  

Только в заключительном туре чемпионата Донецкой области по футболу определился его победитель. Чемпионом турнира стал краматорский «Сапфир», одержавший в 18-м туре победу в дерби над своим главным конкурентом – командой «Форум-Авто».

«Сапфир» одолел «Форум-Авто» со счетом 2:1. Кстати, с таким же счетом завершился и поединок первого круга между этими клубами. В составе победителей отличились Александр Сытник и Александр Мачулин. На данный момент в активе Сытника 34 забитых мяча. При этом у «Сапфира» еще есть одна пропущенная игра в чемпионате – против «Локомотива» из Лимана.

Дебютант областных соревнований «Форум-Авто» завоевал «серебро». Родинский «Шахтер» стал бронзовым призером чемпионата.

Результаты 18 тура

 «Доброе поле» - ФК «Славянск» - 3:1

«Сапфир» - «Форум-Авто» - 2:1

«Шахтер» - ДВУОР – 6:1

«Локомотив» - «Андреевка» - 9:0

«Прометей» - «Хлебороб» - 3:0

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Комментарии к статье ««Сапфир» - чемпион Донецкой области по футболу!»

Только в заключительном туре чемпионата Донецкой области по футболу определился его победитель. Чемпионом турнира стал краматорский «Сапфир», одержавший в 18-м туре победу в дерби над своим главным конкурентом – командой «Форум-Авто».

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Serhiy Khorun, 21.10.2017 06:53
Сыграны пропущенные матчи,Локомотив проиграл и остался на шестом месте.В итоге-Сапфир 54 очка,Форум-Авто-48,Шахтер-37,Прометей-29.Славянск-25 и имеет 8 побед,9 поражений при одной ничьей.Разница забитых и пропущенных мячей 39-39. Локомотив-22,ДВУОР-19,Доброе Поле-17,Хлебороб-12,Андреевка-0.Тем не менее хочется поблагодоарить Андреевку за участие сельской команды в первенстве Донецкой области по футболу.21-22 октября состоятся игры на кубок Донецкой области по футболу.В Славянске на стадионе Химик в своей группе на предварительном зтапе играют команды- ф\к Славянск,Форум-Авто,Андреевка и еще одна сельская команда из села Долина.Пожелаем нашей команде новых побед в этом турнире.
Serhiy Khorun, 14.10.2017 05:49
В подтверждение к сказанному-Локомотив-Доброполье- 4-1. И команда из Лимана вплотную приблизилась в турнирной таблице к ф\к Славянск, имея две игры в запасе,правда с чемпионами.Сегодня в Краматорске с Сапфиром.
Serhiy Khorun, 11.10.2017 05:13
Поздравляем чемпиона и призеров первенства Донецкой области по футболу.Прометей четвертый,мы пока на пятом месте.Теоретически ф\к Славянск может обойти Локомотив.Учитывая какую скорость в последних матчах набрала команда Александра Бридуна-это вполне возможно.Тем не менее поздравляем команду Виктора Порублева с завершением футбольного первенства.От болельщиков,любителей спорта,ветеранов-спасибо за подаренные радости и огорчения в предыдущих матчах.С надеждой на будущий прогресс команды и усиления ее игры.

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