Чемпионат Донецкой области по вольной борьбе

— 16 октября 2017 —

В субботу, 14 октября, в Славянске в спортивном зале КДЮСШ прошел открытый турнир по дзюдо «Славянская осень-2017» среди мальчиков и девочек в двух возрастных категориях (2007-2008 и 2009-2010 годов рождения), в котором приняли участие 185 юных дзюдоистов из 12 городов Донецкой и Луганской областей.

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