|10 октября 2017
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6-7 октября в Бахмуте в спортивном комплексе «Металлург» состоялся чемпионат Донецкой области по вольной борьбе, в котором приняли участие 192 «вольника» из 12 городов области.
Воспитанники славянской ГКДЮСШ на областных соревнованиях, которые были отборочными на чемпионат Украины (24-28 октября, Ужгород), в личном зачете завоевали 10 наград:
1-е место – Марк Волошин (38 кг, ООШ №12), Гавриил Никитин (42 кг, ООШ №9);
2-е место – Дмитрий Цвигун (32 кг, ООШ №9), Кирилл Шарапов (53 кг, ООШ №9), Ярослав Косица (100 кг, ООШ №9);
3-е место – Артур Бабий (30 кг, Черкасская ООШ №1), Анатолий Гусев (47 кг, ООШ №1), Егор Дащенко (66 кг, ООШ №15), Катерина Ребристая (55 кг, ООШ №1), Михаил Шаповалов (85 кг, ООШ №9).
В общекомандном зачете тройка призеров выглядит следующим образом:
1-е место – сборная Бахмута;
2-е место – сборная Славянска;
3-е место – сборная Торецка.
Подготовили славянских спортсменов к соревнованиям Николай Чурай, Николай Липовой, Сергей Слепушкин, Виталий Жданов.
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• В Славянске появится служба сопровождения слепых и слабовидящих горожан
• Имплантация зубов: базальная или классическая
• Библиотека просит помочь избавиться от психически больного «читателя»
• «Сильные громады» инициируют обсуждение программы по обращению с ТБО
• Полицейские в очередной раз закрыли игровой зал
• За девять месяцев - семь убийств
• Як швидко, надійно та безпечно надіслати гроші з-за кордону
19 октября 2017
• В Славянском районе временно разрешат отстрел диких животных
• Школьные экскурсии: стоит ли игра свеч
• Министра молодежи и спорта впечатлила экскурсия по «Теплице»
• Переселенцы ударили флешмобом по дискриминации
• Мэр вручил нацгвардейцам спортинвентарь
• РЛП «Славянский курорт» ставит новые знаки
18 октября 2017
• «Фейенорд» - «Шахтер»: кипящий котел, дубль Бернарда, игра в меньшинстве
• Шанхайский финал: Федерер сильнее Надаля
• Воспитанники ФБиК Славянска завоевали три награды на соревнованиях по кик-боксингу
• Новый спортзал в микрорайоне Артема как результат социального партнерства
• МАФ обещали снести 18 октября. Но отложили
• Владельцу павильона на улице Шевченко дали срок до 31 октября
• Славянцев просят поделиться сведениями о конторе «Дзевульский и Лянге»
• Почему в горгазе нет ксерокопии
• Коростень подарил Славянску альманах
• Водоснабжение Славянска пришло в норму
• В Славянске стартовал отопительный сезон
• Самогонщицу с Батюка, 25 оштрафовали. Жильцы благодарят полицию, но ждут продолжения «банкета»
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Комментарии к статье «Чемпионат Донецкой области по вольной борьбе»
6-7 октября в Бахмуте в спортивном комплексе «Металлург» состоялся чемпионат Донецкой области по вольной борьбе, в котором приняли участие 192 «вольника» из 12 городов области.