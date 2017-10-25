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ФК «Славянск» сыграет в «Финале четырех» Кубка Губернатора по футболу

Алексей Журавлев
25 октября 2017 Просмотров: 59 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

21-22 октября определились участники «Финала четырех» Кубка Губернатора по футболу Донецкой области. Право участвовать в решающих матча турнира завоевали «Сапфир», ФК «Славянск», «Прометей» и «Портовик».

Начнем с того, что это уже третий по счету Кубок Губернатора Донецкой области. В 2015 году его победителем стал мариупольский «Портовик», а спустя год почетный трофей над головой подняли футболисты родинского «Шахтера».

В нынешнем году зональные игры состоялись в Славянске, Краматорске, Мариуполе и Великой Новоселке. В Славянске на стадионе «Химик» ФК «Славянск» проявив характер, сумел выиграть два матча и выйти в «Финал четырех».  Нужно отметить, что по регламенту на данной стадии Кубка продолжительность поединка составляла 70 минут (2 тайма по 35 минут), а в случае ничейного исхода сразу же пробивалась серия послематчевых пенальти. Победу ФК «Славянск» в полуфинальной встрече над «Громадой» принесли голы Влада Удовина и Стаса Недогоды во втором тайме. А в финальной игре подопечные Дениса Щелкунова неожиданно переиграли серебряного призера чемпионата Донецкой области – команду «Форум-Авто» - 1:0. Решающий гол на 64-й минуте забил Влад Удовин.

Также участниками «Финала четырех» стали «Сапфир» и «Прометей». Краматорский «Сапфир» без проблем разобрался с ФК «Андреевка» и командой «Доброе поле», а «Прометей» в принципиальном поединке одолел родинский «Шахтер». Мариупольский «Портовик» выиграл квалификацию южной «зоны».

Уже известно, что «Финал четырех» пройдет в Краматорске в Саду Бернацкого. Полуфинальные игры состоятся 4 ноября, а матч за 3-е место и финал – 5-го числа. При этом жеребьевка полуфиналов будет проведена 31 октября.

Результаты зональных встреч

Славянск, 21 октября

1/2 финала

ФК «Славянск» - «Громада» (Черкасская ОТГ, Славянский район) – 2:0

«Форум-Авто» - «Дружба» (Долина, Славянский район) - 0:0, (пен. - 3:1)

Финал

ФК «Славянск» - «Форум-Авто» - 1:0

Великая Новоселка, 21 октября

Финал

«Прометей» - «Шахтер» - 2:1

Краматорск, 22 октября

1/2 финала

«Сапфир» - ФК «Андреевка» - 8:1

«Доброе поле» - «Хлебороб» - 5:2

Финал

«Сапфир» - «Доброе поле» - 6:2

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Комментарии к статье «ФК «Славянск» сыграет в «Финале четырех» Кубка Губернатора по футболу»

21-22 октября определились участники «Финала четырех» Кубка Губернатора по футболу Донецкой области. Право участвовать в решающих матча турнира завоевали «Сапфир», ФК «Славянск», «Прометей» и «Портовик».

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