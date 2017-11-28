«Вольники» Славянска успешно выступили на турнире «Торские игры»

25 ноября в Славянске в спортивном зале КДЮСШ прошел юбилейный 15-й по счету турнир по вольной борьбе «Торские игры».

В соревнованиях приняли участие юноши и девушки четырех возрастных категорий – 1999-2000, 2001-2002, 2003-2004, 2006-2007 годов рождения. Нынешний турнир носил статус Всеукраинского. В Славянск приехали «вольники» из Донецкой, Луганской, Харьковской и Полтавской областей, а также воспитанники школы олимпийского резерва имени Ивана Поддубного из Киева. Всего – 16 команд.

Славянские спортсмены в своих возрастных и весовых категориях выиграли 20 медалей:

1-е место – Данил Зайцев (ООШ №9), Гавриил Никитин (ООШ №9), Денис Трудов (ДГПУ);

2-е место – Виталий Гаврилов (ООШ №9), Данил Копылов (ООШ №1), Иван Кожухов (ООШ №8), Дмитрий Цвигун (ООШ №9), Марк Волошин (ООШ №12), Андрей Сидич (СЭСТ), Данил Гарунов (ООШ №8), Егор Дащенко (ООШ №15);

3-е место – Али Мустафаев (ООШ №1), Аким Сенной (ООШ №8), Артур Бабий (Черкасская ООШ №1), Захар Александров (ООШ №1), Эдуард Пшеничных (ООШ №9), Никита Никитин (ООШ №4), Владислав Гаков (ООШ №1), Ярослав Косица (ООШ №9), Лолита Волошина (СЭСТ).

Подготовили славянских спортсменов к соревнованиям Николай Липовой, Николай Чурай, Сергей Слепушкин, Виталий Жданов.