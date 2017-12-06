Дзюдоистки Славянска отличились на Всеукраинском турнире в Харькове

— 6 декабря 2017 —

5 декабря были сыграны заключительные матчи группового этапа Лиги чемпионов в квартетах А, В, С и D. В центральном поединке игрового дня «Бавария» в Мюнхене взяла реванш у «ПСЖ» за поражение в первом круге.

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